Кобахидзе: Нынешний мир — не случайность, а результат продуманной и последовательной политики

22.12.2025 12:51





«Нынешний мир — не случайность, а результат продуманной и последовательной политики», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на конференции послов.



Как отметил глава правительства, имела место очень серьезная попытка внешних сил вновь втянуть Грузию в военный конфликт.



«Благодаря нашей принципиальной позиции мы смогли защитить национальные интересы и сохранить стабильность страны, сохранить мир в стране. Хотелось бы подчеркнуть, что нынешний мир — не случайность, а результат продуманной и последовательной политики», — сказал Ираклий Кобахидзе.







