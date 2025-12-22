Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Нынешний мир — не случайность, а результат продуманной и последовательной политики


22.12.2025   12:51


«Нынешний мир — не случайность, а результат продуманной и последовательной политики», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на конференции послов.

Как отметил глава правительства, имела место очень серьезная попытка внешних сил вновь втянуть Грузию в военный конфликт.

«Благодаря нашей принципиальной позиции мы смогли защитить национальные интересы и сохранить стабильность страны, сохранить мир в стране. Хотелось бы подчеркнуть, что нынешний мир — не случайность, а результат продуманной и последовательной политики», — сказал Ираклий Кобахидзе.


