|
|
|
Премьер Грузии: В отношении России есть красные линии, связанные с оккупацией
23.12.2025 09:51
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что политика правительства в отношении России очень четкая: есть красные линии, связанные с оккупацией.
Политик подчеркнул, что, пока 20% территорий Грузии оккупированы, невозможно существенно изменить статус-кво, то есть восстановить дипломатические отношения с Москвой.
Однако, продолжил он, Грузия поддерживает торгово-экономические отношения с Россией и проводит прагматичную политику.
«Что касается нашей политики в отношении России, то политика очень четкая: у нас есть красные линии, с одной стороны, которые связаны с темой оккупации — пока оккупировано более 20% наших территорий, две исторические территории, до этого, естественно, невозможно существенно изменить статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений.
Это имеет свою правовую и политическую основу. Это, по сути, и определяет наши отношения — у нас нет дипломатических отношений, но у нас есть свои торгово-экономические связи, и мы продолжаем проводить прагматичную политику», — отметил он.
Кобахидзе подчеркнул, что задачей властей Грузии является урегулирование конфликта мирным путем.
«Конечно, на этом пути много трудностей, естественно, глобальная политика развивается очень тяжело. Посмотрим, как изменятся обстоятельства в будущем, но мы можем четко заявить обществу, что у нас есть красные линии, и главная красная линия связана с темой оккупации», — подчеркнул Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна