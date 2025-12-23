Премьер Грузии: В отношении России есть красные линии, связанные с оккупацией

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что политика правительства в отношении России очень четкая: есть красные линии, связанные с оккупацией.



Политик подчеркнул, что, пока 20% территорий Грузии оккупированы, невозможно существенно изменить статус-кво, то есть восстановить дипломатические отношения с Москвой.



Однако, продолжил он, Грузия поддерживает торгово-экономические отношения с Россией и проводит прагматичную политику.



«Что касается нашей политики в отношении России, то политика очень четкая: у нас есть красные линии, с одной стороны, которые связаны с темой оккупации — пока оккупировано более 20% наших территорий, две исторические территории, до этого, естественно, невозможно существенно изменить статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений.



Это имеет свою правовую и политическую основу. Это, по сути, и определяет наши отношения — у нас нет дипломатических отношений, но у нас есть свои торгово-экономические связи, и мы продолжаем проводить прагматичную политику», — отметил он.



Кобахидзе подчеркнул, что задачей властей Грузии является урегулирование конфликта мирным путем.



«Конечно, на этом пути много трудностей, естественно, глобальная политика развивается очень тяжело. Посмотрим, как изменятся обстоятельства в будущем, но мы можем четко заявить обществу, что у нас есть красные линии, и главная красная линия связана с темой оккупации», — подчеркнул Кобахидзе.





