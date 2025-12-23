Премьер Грузии: Мы готовы возобновить стратегическое партнерство с США в любой момент

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны в отношении к США имеет конкретную позицию — она заключается в том, что в любой момент власти Грузии готовы возобновить стратегические отношения с Вашингтоном, которые были прерваны при Администрации Байдена.



«Мы готовы возобновить наше стратегическое партнерство в любой момент. К тому же мы готовы сделать это с чистого листа, руководствуясь конкретным путеводителем», — подчеркнул политик.



Кобахидзе также заявил, что власти Грузии готовы подписать документ о начале переговоров о вступлении страны в ЕС, как только Брюссель положит документ «на стол».



«Что касается ЕС — то, что касается начала переговоров, нами сказано, что как только они представят <документ> на стол, мы тотчас же подпишем, но с той стороны мы не слышим реакцию», — отметил он.



Напомним, отношения США и Грузии оставляют желать лучшего — предыдущая администрация при президенте Джо Байдене ввела санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также против ныне экс-главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента особых поручений (ДОП, спецназ) Мирзы Кезевадзе за репрессии против участников проевропейских акций протеста.



Кроме того, между странами приостановлено стратегическое партнерство.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту CША Дональду Трампу и вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу с открытым письмом. По словам Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом, касающимся грузино-американских отношений, но ответа пока не получил. Кобахидзе также вспоминает о риторике новой Администрации в отношении Deep State, USAID, NED, где, по его словам, наблюдается «полное ценностное и идеологическое совпадение наших взглядов». Именно поэтому непонятно молчание Администрации Трампа по поводу Грузии, а также санкции США в отношении высокопоставленных чиновников «Мечты», введенные еще в пору президентства Байдена.



В то же время премьер Грузии подчеркнул, что правительство Грузии «продолжает выражать оптимизм в публичных заявлениях о том, что ваша администрация действительно сможет победить Deep State, что, несомненно, повлияет на перезапуск грузино-американских отношений и восстановление стратегического партнерства».



Между тем Администрация Дональда Трампа ранее передала представленному новому послу Грузии в США Тамар Талиашвили агреман — это согласие правительства одного государства принять в своей стране дипломатического представителя другого государства.



Тамар Талиашвили получила агреман от администрации Трампа в тот день, когда экс-посол США в Грузии Робин Данниган подала в отставку. Новый посол Грузии в Белом доме уже вручила верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.



Напомним и о скандале вокруг отказа экс-послу США Робин Данниган во встрече с Бидзиной Иванишвили — речь о заявлении посольства США в Грузии, согласно которому «Бидзина Иванишвили отказался встретиться с послом Данниган, где он должен был услышать послание Администрации Трампа. По просьбе госсекретаря Рубио, 22 мая посол Данниган попросила о встрече с Бидзиной Иванишвили, чтобы проинформировать о послании Администрации». Тогда премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси точно не знает, кто был автором американского послания.



По словам Кобахидзе, есть подозрение, что сообщение поступило из того отдела Госдепартамента, который все еще действует под влиянием Deep State.



Комментарий последовал после того, как 28 мая, посольство США распространило заявление, в котором говорится о том, что Бидзина Иванишвили отказался от встречи с послом Данниган, на котором ему передали бы послание Администрации Трампа.



В ответ на это было опубликовано письмо основателя «Мечты». Среди причин отказа от встречи, которые, по его словам, остаются неизменными, он назвал «личный шантаж», на основании которого отказался также встретиться с координатором по санкциям США Джимом О’Брайеном. Иванишвили отметил, что тогда против него действовали только неформальные санкции.



Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили также направил письмо Администрации Трампа, однако в Вашингтоне до сих пор не ответили.





