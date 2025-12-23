Transparency International подводит итоги уходящего года отчетом о политике «Грузинской мечты»

Международная организация Transparency International опубликовала итоговый отчет за 2025 год, в котором проанализировала 41 политический шаг, предпринятый правящей партией «Грузинская мечта» на антиевропейском пути.



«В течение этого года «Грузинская мечта», захватившая власть на парламентских выборах 26 октября 2024 года, неоднократно подтверждала грузинскому населению и международному демократическому сообществу, что она сделает все что угодно: подавит свободу воли граждан, будет пытать свободолюбивых граждан, ограничит политический плюрализм и разорвет все связи со стратегическими партнерами Грузии, — чтобы сохранить власть «Грузинской мечты» и Иванишвили в стране», — пишет организация.



Антиевропейские политические решения



Мошеннические и нерасследованные сфальсифицированные выборы в октябре 2024 года. Согласно выводам международных организаций, парламентские выборы не были свободными и справедливыми. «Грузинская мечта» использовала методы запугивания, подкупа и манипуляций, поставила все центральные и местные государственные учреждения на службу партии, массово преследовала независимых наблюдателей и мобилизовала группы, применяющие насилие, для их запугивания.



По оценке местных и международных наблюдателей (включая ОБСЕ), выборы проводились в неравной обстановке — правящая партия полностью подчинила государственные институты своим собственным партийным интересам, тем самым фактически узурпировав власть и лишив грузинский народ свободы выбора;



Парламент был созван с нарушением закона. Партия «Грузинская мечта» немедленно созвала первую сессию парламента после выборов и признала его легитимность, не дожидаясь ни решения Конституционного суда (который рассматривал иск, касающийся легитимности выборов), ни указа президента Зурабишвили о созыве первой сессии. Президент, избранный таким парламентом, также является нелегитимным;



Разгон и пытки мирных демонстрантов, применение против них химического оружия и безнаказанность тех, кто отдавал и исполнял незаконные приказы. В ноябре-декабре 2024 года спецподразделения полиции жестоко разгоняли десятки тысяч мирных демонстрантов; полиция применяла непропорциональную силу, пытала и бесчеловечно обращалась с примерно 300 мирными демонстрантами, но правительство «Грузинской мечты» не наказало ни одного полицейского.



«Грузинская мечта» также не предоставляет общественности информацию о том, какое химическое соединение она использовала во время протестов в ноябре-декабре 2024 года;



В Грузии появились политзаключенные. Их аресты и приговоры не основаны на каких-либо доказательствах и политически мотивированы;



Большинство лидеров оппозиционных партий находятся в заключении по политическим мотивам, против них возбуждены новые дела о преступлениях против государства.



Из десяти лидеров партий, прорвавшихся через избирательный барьер, шесть находятся в тюрьме, трое освобождены, а один был вынужден покинуть страну. Практически все лидеры оппозиции обвиняются в преступлениях против государства, им грозят длительные тюремные сроки;



Физические и вербальные нападения на журналистов стали нормой. Работать в Грузии для критически настроенных журналистов стало опасно. Следственные органы не расследуют случаи целенаправленного преследования и физического насилия в отношении журналистов.



Журналистов не только незаконно заключают в тюрьму, как это было в случае с Мзией Амаглобели, но и намеренно подвергают физическому насилию во время протестов.



Было зафиксировано около 400 случаев физического насилия, преследования и домогательств в отношении журналистов во время и после протестов. Однако власти на это не отреагировали. За последний год индекс свободы прессы в Грузии также значительно ухудшился. Согласно одноименному отчету «Репортеров без границ» за май 2025 года, Грузия опустилась на 11 позиций, переместившись со 103-го на 114-е место, и теперь находится в одном ряду с такими странами, как Колумбия, Филиппины и Кения;



Было принято политическое решение о преследовании грузинских НПО и начаты репрессии против гражданского сектора. Сегодня более 100 грузинских организаций гражданского общества находятся под различными видами мониторинга. Банковские счета семи неправительственных организаций были заморожены, а руководители этих организаций — вызваны на допрос в рамках фальсифицированного расследования;



Криминализирована солидарность между гражданами. Счета фондов солидарности были заморожены, а факты взаимопомощи и поддержки граждан расследуются в рамках уголовного следствия;



Создана временная парламентская следственная комиссия с целью уничтожения и запрета политических оппонентов и партий. Эта комиссия произвольно присвоила себе права, не предусмотренные парламентским регламентом.



Комиссия по расследованию действий предыдущего правительства подорвала многопартийную политическую систему страны: потребовала запрета оппозиционных партий и ареста политических лидеров за неявку на заседания комиссии. Она также заняла настолько ​​коллаборационистскую позицию в отношении российско-грузинской войны 2008 года, что ее приветствовали только высшие политические деятели России.







Антидемократические законы

Парламент принял закон, направленный на преследование и стигматизацию грузинских НПО. Закон «О регистрации иностранных агентов» предусматривает не только денежные штрафы для НПО и критически настроенных граждан, но и тюремное заключение;



Поправки к закону «О грантах» ограничили возможность грузинских НПО помогать гражданам и в целом сделали их деятельность невозможной. Теперь ни одна международная организация не может предоставить грант грузинской НПО без предварительного согласия правительства «Грузинской мечты»;



Собрания и демонстрации были ограничены, а митинги — криминализованы. Закон «О собраниях и демонстрациях» и Кодекс об административных правонарушений были ужесточены пять раз за год: начиная с увеличения штрафов и заканчивая введением тюремного заключения за ранее ненаказуемые таким образом нарушения.



Согласно последней редакции, демонстрант, вышедший во время протеста на дорогу или надевший маску, подлежит административному задержанию на срок до 15 суток, а в случае повторного нарушения — уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок до одного года.



В последние недели около 150 граждан были приговорены к административному задержанию на различные сроки, и уже возбуждено уголовное дело против одного гражданина. Ранее более 1000 человек были оштрафованы, некоторые — более одного раза;



Начались преследования за критику высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты», появились попытки цензуры. Увеличились штрафы за критику в общественных местах. Словесные оскорбления, ругательства или оскорбления в адрес политического деятеля или государственного служащего теперь караются штрафом в размере 6000 лари или лишением свободы на 60 дней;



Избирательное законодательство ухудшилось. Изменились правила комплектования Центральной избирательной комиссии, усложнились правила наблюдения за выборами (идентификация лиц, регистрация наблюдательных миссий и т. д.), гражданам Грузии фактически запрещено участвовать в выборах за рубежом — теперь эмигранты смогут голосовать только по прибытии в Грузию.



Все изменения в муниципальной избирательной системе, принятые в 2021 году в результате соглашения между политическими партиями, достигнутого при посредничестве тогдашнего президента Европейского совета Шарля Мишеля, также были отменены. Благодаря этим изменениям «Грузинская мечта» фактически получила однопартийное местное самоуправление;



Упразднены конституционные гарантии права на свободу слова и выражения мнений. При рассмотрении в суде споров о клевете бремя доказывания переложено на ответчика, а не на истца; журналист может быть привлечен к ответственности исключительно за неразглашение источника информации;



Были приняты ограничительные законы о медиа. Поправки фактически упразднили механизм саморегулирования вещания. Вещателям было запрещено получать прямое или косвенное иностранное финансирование, включая оборудование, обучение, программы развития медиа и т. д. С поправками к закону «О грантах» онлайн-издания вообще не смогут получать финансирование из иностранных фондов, что являлось их основным источником дохода;



Упрощена процедура роспуска политических партий. Конституционному суду предоставлено право распустить партию в течение 14 дней с момента подачи конституционной жалобы, если партия «повторяет» цели, деятельность или кадровый состав ранее запрещенной партии.



Также, в случае подачи соответствующей конституционной жалобы, членам запрещенных политических партий или лицам, «связанным» с ними, может быть отказано в праве на политическую деятельность, государственную службу и голосование на выборах;



«Грузинская мечта» подала в Конституционный суд жалобу с требованием запретить деятельность трех основных оппозиционных партий. Члены «Грузинской мечты» и других искусственно созданных ею «фракций» в нарушение Конституции потребовали запрета «Единого национального движения», «Ахали» и «Лело».



Жалоба основана на заключении временной следственной комиссии парламента по расследованию деятельности предыдущего правительства, созданной в нарушение Конституции и регламента парламента. У Конституционного суда есть девять месяцев на принятие решения;



Гарантии для государственных служащих были отменены, преследовать их за мнение стало проще. Поправки к закону «О государственной службе» ухудшили права государственных служащих и фактически свели на «нет» все достижения реформы государственной службы за прошедшие годы.



Около 1500 государственных служащих были уволены за выражение критического мнения и протесты против антизападных и антиконституционных действий правительства «Грузинской мечты». С новыми поправками должностных лиц среднего звена (исполняющие обязанности руководителей департаментов и служб и их заместители) можно уволить в любое время и по любой причине;



«Грузинская мечта» приняла так называемый закон «Об офшорах», который освобождает от налогообложения активы, переведенные в Грузию из офшорных юрисдикций. В результате законодательных изменений олигархам могут скрывать свои активы в Грузии без уплаты налогов;



Залы судебных заседаний закрыли для медиа и публики. В соответствии с поправками к закону «Об общих судах», решение о аудио- и видеозаписи заседаний будет принимать Высший совет юстиции. Доступ к судебным решениям также ограничен.



Судебные акты станут доступны в качестве публичной информации любому заинтересованному лицу только после вступления окончательного решения суда в юридическую силу, что означает, что до обжалования решения во всех инстанциях оно не будет доступно общественности. Суд может изымать личные вещи, включая мобильные телефоны, компьютеры, фотографии, фильмы, видео- и/или аудиооборудование, у лица, входящего в здание суда;

Парламент больше не будет осуществлять парламентский контроль над исполнительной властью. Новые регламенты парламента фактически упразднили важные механизмы парламентского надзора, такие как «Час министра». Важные функции комитета были упразднены, он больше не сможет обсуждать выборы должностных лиц, создание временных следственных и других временных комиссий, выражение доверия правительству, выборы президента, отстранение должностного лица от должности путем импичмента и другие вопросы;



Представлена «образовательная реформа», которая отдаляет грузинскую систему образования от Европы. Законодательные изменения выведут Грузию из болонского процесса и ограничат возможности грузинской молодежи продолжить обучение в европейских странах.



«Грузинская мечта» наносит удар по независимым университетам. Например, на основании заявления ректора Технического университета прокуратура начала расследование в отношении Университета Грузии. Премьер-министр Иракли Кобахидзе планирует приватизировать недвижимость на балансе государственных университетов и использовать вырученные средства для строительства университетских кампусов за пределами городских центров;

Участие общественности в процессе принятия государственных решений ограничено. «Грузинская мечта» законодательно отменила сотрудничество с неправительственным сектором. Из законодательства удалены все нормы, предусматривающие участие неправительственных организаций в процессе принятия государственных решений, что также являлось требованием Европейского союза.





Структурные изменения в управлении

Совет национальной безопасности был упразднен. Кризисно-управленческий центр, созданный по британской модели, обеспечивал максимальную координацию действий различных ведомств при преодолении кризисных ситуаций;

Специальная следственная служба была упразднена. Ее целью было расследование преступлений, совершенных правоохранительными органами, включая пытки и другие виды жестокого обращения. Хотя эта служба, особенно под руководством бывшего прокурора Карло Кацитадзе, демонстрировала свою некомпетентность и неэффективность на протяжении всего своего существования, ее упразднение все же стало шагом назад;



Антикоррупционное бюро было упразднено. Создание независимого, должным образом уполномоченного антикоррупционного органа, объединяющего все функции в области борьбы с коррупцией, было необходимым условием для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.



Вместо борьбы с коррупцией «Грузинская мечта» сначала превратила бюро в репрессивный механизм против неправительственного сектора, а теперь, упраздняя его, формально игнорирует рекомендацию Европейского союза;

Служба защиты персональных данных упраздняется. Эта служба также изначально была создана для приведения деятельности в соответствие с законодательством ЕС;



Бюро государственной службы, созданное для формирования независимой и профессиональной государственной службы, было упразднено;



Служба разведки была упразднена. Слияние Службы разведки со Службой государственной безопасности приводит к чрезмерной концентрации власти в одном учреждении;



Совет по гендерному равенству в парламенте был упразднен. Аналогичные советы были упразднены и в местных органах управления;

Совет по открытому управлению в парламенте также был упразднен;



Информационный центр LEPL по НАТО и Европейскому союзу был закрыт. Центр был создан для борьбы с российской дезинформацией.





Антиевропейская внешняя политика и интеграция в российское пространство

Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» объявили врагами Европу, США и демократические международные организации. Были проведены скоординированные атаки на западных партнеров и дезинформационные кампании, направленные на очернение Запада и Европы.



В течение года представители «Грузинской мечты» атаковали представителей правительств демократических стран, членов их парламентов, их послов и убеждали граждан Грузии в том, что в их лице так называемое «глубинное государство» борется против суверенитета Грузии;



США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Это решение было обусловлено публичным заявлением правительства Бидзины Иванишвили о приостановке европейской интеграции и конкретными антидемократическими действиями, нарушающими основные принципы стратегического партнерства;



«Грузинская мечта» отказалась от финансовой поддержки Запада. Эта помощь должна была быть потрачена на проекты, важные для граждан Грузии;



Персональные санкции со стороны западных стран получили широкое распространение. Партия «Грузинская мечта» по-прежнему сохраняет в государственном секторе более 250 чиновников и госслужащих, находящихся под западными санкциями, включая некоторых высокопоставленных чиновников, включенных в «список Магнитского» за нарушения прав человека;



Правительство «Грузинской мечты» отказалось от участия в европейских структурах, таких как ПАСЕ, Euronest и других важных платформах;



Создана антизападная пропагандистская машина по российскому образцу. Главным пропагандистским инструментом стал телеканал «Имеди», финансируемый Бидзиной Иванишвили;



Правительство «Грузинской мечты» развило стратегическое партнерство с Китаем. За последние десять лет прямые китайские инвестиции в грузинскую экономику увеличились в пять раз и превысили 600 миллионов долларов. За тот же период годовой товарооборот увеличился до двух миллиардов долларов. После отмены туристических виз для граждан Китая количество визитов в Грузию из Китая увеличилось на 83%;



Доля российского капитала в грузинской экономике возросла. В последние годы товарооборот с Россией увеличился на 66%. Доля российского рынка в экспорте грузинского вина выросла до 67%. В январе-сентябре 2025 года Грузию посетило рекордное количество туристов (1,2 миллиона) из России;



В грузинский порт поступила нефть российской компании, владелец которой находится под санкциями. В настоящее время компания «Роснефть» находится под санкциями британского правительства. По сообщениям международных изданий, на недавно открытый Кулевийский нефтеперерабатывающий завод на Черном море было доставлено 100 тысяч тонн сырой нефти для переработки.



«Несмотря на репрессивную политику Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты», грузинское общество не прекращало борьбу на протяжении всего года. Оно не хочет жить при авторитаризме в российском стиле и считает, что Грузия должна вернуться на путь европейского развития, где будут защищены права всех граждан, где никакая политическая сила не сможет сфальсифицировать выборы и где не будет политических заключенных и узников совести», — заключили Transparency International.



