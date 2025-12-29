Путин запретил исполнять решения иностранных уголовных судов

В России больше не будут исполнять постановления иностранных уголовных и международных судов. Такой закон подписал 29 декабря президент Владимир Путин. Речь идет о судах, «наделенных полномочиями в области уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России». Кроме того, под запрет подпадают решения «международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре с Россией» или резолюции Совета безопасности ООН.



К таковым относится Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина из-за принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Аналогичные обвинения были выдвинуты против уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Также МУС объявил в розыск экс-министра обороны, ныне секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, главу Генштаба Валерия Герасимова и командующего ВМС Сергея Кобылаша, которые подозреваются в военных преступлениях и преступлениях против человечности.



После этого Путин назвал суд в Гааге «мало уважаемой» и «несамостоятельной» организацией, которую не признают США, Китай и Турция. Он также заверил, что может легко обходить ордер на арест за счет межправительственных соглашений. Однако впоследствии все же отказался от посещения ряда стран, ратифицировавших Римский статут, на основе которого действует МУС. В частности, не полетел на саммиты G20 и БРИКС в ЮАР и Бразилии, похороны папы Римского в Италии.



Под новый закон также подпадает специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, созданный в рамках Совета Европы для привлечения Путина к ответственности за развязанную им войну. В Кремле подчеркивали, что не будут признавать данный орган легитимным.



По словам руководителя Центра конституционного правосудия Ивана Брикульского, закон фактически вступает в конфликт с действующими многосторонними и двусторонними договорами России. «Из буквального толкования следует, что любые решения иностранных судов, вынесенные без участия России, не подлежат признанию и исполнению, что делает невозможной правовую помощь в уголовной сфере», — пояснил эксперт.



Брикульский также отметил, что закон может блокировать действие таких документов, как Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 года).





