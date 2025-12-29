В Кремле признали провал госмессенджера МАХ

Несмотря на массовое принуждение, в администрации президента (АП) сочли «провалом» попытку массово перевести россиян в «национальный мессенджер» МАХ, рассказал близкий к внутриполитическому блоку Кремля источник. По его словам, руководители проекта демонстрируют «прекрасные» цифры, но так отчитываться в АП умеют и сами, пишет The Moscow Times.



«В реальности сделать мессенджер основным средством коммуникации даже среди госслужащих и бюджетников не получилось. За это кто-то будет отвечать», — сказал собеседник издания. Он не стал конкретизировать имена возможных ответственных, поскольку проектом руководят «слишком уважаемые люди», в частности внук друга Владимира Путина Михаила Ковальчука — Сергей Ковальчук, а также сын первого замглавы АП Сергея Кириенко — Владимир Кириенко. Россияне не хотят переводить неформальное общение в МАХ — и это главный провал проекта, отметил собеседник «Верстки».



Другой близкий к АП собеседник отмечает, что мессенджер практически невозможно использовать и как «площадку для аналитики, политической работы, например, предвыборных кампаний». Он допустил, что рано или поздно МАХ станет популярным, но пока его старт «больше напоминает провал RuTube, чем успешный стартап». На фоне внедрения МАХ Роскомнадзор заблокировал звонки в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp, а с декабря на 80% замедлил работу последнего, объясняя это борьбой с мошенниками и терроризмом. Однако из-за провала МАХ в Кремле временно отказались от полной блокировки Telegram, говорили источники «Верстки» ранее.



В марте 2025 года дочерняя компания VK ООО «Коммуникационная платформа» запустила бета-версию МАХ. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании «суверенного мессенджера». С 1 сентября приложение должно предустанавливаться на все продаваемые в стране электронные устройства. Перейти в мессенджер обязали всех чиновников, сотрудников госкомпаний и работников бюджетной сферы.



Министерство просвещения объявило о переводе в госмессенджер всех школьных коммуникаций между педагогами, родителями и учениками. В некоторых вузах студентам начали угрожать недопуском к экзаменам или отчислением из-за отказа установить МАХ. В свою очередь в Минстрое поручили до конца 2025 года перевести в госмессенджер все домовые чаты в стране. Это должно затронуть почти миллион многоквартирных домов.



Ранее Минцифры сообщило о планах отправлять одноразовый код для доступа на «Госуслуги» только в мессенджер МАХ. После этого россиянам стали блокировать возможность зайти в учетные запись на портале на 72 часа из-за «подозрительной активности», а затем предлагать восстановить доступ через нацмессенджер. Также россиян лишили возможности отправлять документы через «Госуслуги» без использования МАХ. Кроме того, власти сделали шаг к тому, чтобы приравнять мессенджер к российскому паспорту: принят закон, позволяющий подтверждать возраст при покупке алкоголя, посещении концертов и других зрелищных мероприятий, участии в лотереях, а также при приобретении «информационной продукции».



17 декабря руководство МАХ отчиталось о 75 млн зарегистрированных пользователей и среднесуточном охвате в 45 млн. Однако это все еще меньше, чем у WhatsApp (97 млн пользователей, среднесуточный охват 55,8 млн в августе) и Telegram (91 млн, охват 68 млн).





