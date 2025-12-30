В Кремле отказались предъявить улики «налета дронов» на резиденцию Путина

Кремль не будет предъявлять улики налета почти ста украинских дронов на резиденцию Владимира Путина на Валдае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется. Что касается обломков, я не могу сказать. Это скорее тема для наших военных», — сказал Песков.



Представитель Кремля назвал атаку на резиденцию «террористическим актом», который был направлен не только против Путина, но и против президента США Дональда Трампа, а также на срыв мирных переговоров. Он напомнил, что Зеленский в своем рождественском поздравлении заявил, что все жители Украины загадывают одно и то же желание. «"Чтобы он помер", — скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины», — сказал украинский президент. Теперь Зеленский пытается отрицать атаку на резиденцию Путина и «многие западные СМИ подыгрывают киевскому режиму», сказал Песков. Он назвал «безумными» утверждения, что никакой атаки не было.



О налете украинских дронов на резиденцию Путина «Долгие Бороды» в ночь на 29 декабря ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для удара задействовали 91 дрон, но все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). При этом заявление Лаврова не соответствовало официальной информации Минобороны, согласно которой над Новгородской областью в указанную ночь было сбито только 18 дронов.



Жители Валдая также не заметили прилета и уничтожения дронов. По словам 14 людей, с которыми поговорило издание «Можем объяснить» (МО), никому из них не приходили СМС-сообщения об угрозе беспилотников, которые обычно рассылаются в случае воздушной атаки. «Не было никакого жужжания этой ночью, взрывов — тем более. Если бы было что-то подобное, весь город это бы обсуждал сто процентов», — сказал один из собеседников.



В Кремле после сообщения об атаке заявили, что Россия нанесет ответный удар по Украине, а также ужесточит свою переговорную позицию. В свою очередь в Киеве считают, что Россия «сфабриковала эту историю», чтобы «создать предлог и ложное оправдание для дальнейших нападений».





