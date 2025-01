Just Help — новый проект помощи украинским беженцам в Тбилиси

запустился около месяца назад, но уже оказывает помощь более чем 150 украинцам.



Волонтеры проекта работают с наиболее уязвимыми категориями беженцев — людьми с хроническими заболеваниями. Им помогают с жизненно важными медикаментами, оказывают психологическую и информационную поддержку.



Медикаменты выдают только по рецептам, рассказала Paper Kartuli соосновательница Just Help Яна Кущенко. Если рецепта нет или он устарел, волонтеры помогут его получить: проект собирает информацию о медицинских учреждениях, где можно получить недорогую консультацию, либо делающих скидку беженцам. «Их сейчас не сильно много, но они есть», — говорит Яна. Кроме того, волонтеры Just Help планируют наладить сотрудничество с клиниками, чтобы их благополучателей принимали на льготных условиях.



В особо сложных случаях — например людям с онкозаболеваниями или нуждающимися в плановых операциях — волонтеры советуют оформить гуманитарный статус. По словам Яны Кущенко, имея гуманитарный статус, человек в медицинских вопросах во многом приравнивается к гражданину Грузии, то есть может многие медицинские услуги получать бесплатно или по льготной цене.



В команде проекта есть волонтеры-психологи с профильным образованием. Они проводят индивидуальные и групповые сессии как для украинских беженцев, так и для волонтеров проекта.



Just Help работает в одном помещении с проектом Volunteers Tbilisi. Вместе они входят в состав организации Sheni Team, оказывающей комплексную поддержку людям, пострадавшим от боевых действий.



Как помочь проекту. Например, прийти на гастро-вечеринку! Для привлечения средств волонтеры устраивают благотворительные ивенты: в это воскресенье проект приглашает на Prikormka party с угощениями на любой вкус, средства с продажи которых пойдут на закупку жизненно важных лекарств.





