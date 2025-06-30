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Юрист «Центра социальной справедливости» о запрете на съёмку судебных процессов


30.06.2025   17:14


Юрист «Центра социальной справедливости» Гурам Имнадзе комментирует запрет на съёмку судебных процессов:

"Давайте начнем с того, что решение суда будет принято "от имени Грузии". В этом символическом выражении заложен важный смысл: правосудие принадлежит всем (или, точнее, должно принадлежать всем), а решение, принятое судьёй, должно пользоваться доверием широкой общественности.

В других случаях решение, принятое "от имени Грузии", сначала приобретает бутафорический смысл, а затем становится символом произвола, ведь невозможно действовать от имени общества, если у тебя нет даже минимального общественного доверия.

Учитывая, что грузинский суд просто не имеет истории независимости и высокого общественного доверия, открытость и подотчетность должны стать одним из основных важнейших инструментов преодоления недоверия. Поэтому нет смысла ссылаться на опыт других стран, которые утверждают, что в любом демократическом государстве существуют ограничения на видеосъемку в судах.

В тех демократических странах нет опыта полного подчинения суду, судьями не назначаются недоучки и лоялисты на должности судей, и весь судейский корпус не гордится тем, что он — коллективный Мурусидзе.

Решения, принятые за закрытыми дверями судьями, назначенными на должности в рамках непрозрачных конкурсов, сами по себе засекреченные и недоступные для прочтения, нельзя считать решениями, вынесенными "от имени Грузии". Такие решения не могут претендовать на обязательное исполнение.

Таким образом, закрытие залов судебных заседаний в краткосрочной перспективе облегчает проведение несправедливого правосудия, но в долгосрочной перспективе это ещё один кирпич, заложенный в фундамент этой несправедливости.

Потому что все мы понимаем истинную цель этих решений".


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