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Администрация Трампа опубликовала документы, связанные с убийством Мартина Лютера Кинга


22.07.2025   16:23


Администрация Дональда Трампа опубликовала документы, связанные с убийством борца за гражданские права и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга, общим объемом около 230 000 страниц. Материалы, засекреченные с 1977 года, включают в себя документы о слежке ФБР за лидером движения за гражданские права.

Рассекреченные материалы были опубликованы на сайте Национального архива США.

Двое сыновей Мартина Лютера Кинга в своем заявлении осудили любые попытки использовать эти документы для подрыва наследия их отца.

«Мы просим всех, кто участвует в публикации этих файлов, делать это с сочувствием, сдержанностью и уважением к продолжающемуся горю нашей семьи. Публикацию этих документов следует рассматривать в полном историческом контексте. Наш отец стал объектом агрессивной, хищной и крайне тревожной кампании дезинформации и слежки, организованной Дж. Эдгаром Гувером через Федеральное бюро расследований», — заявили дети Мартина Лютера Кинга — Мартин III и Бернис Кинг.

Управление директора национальной разведки заявило, что документы содержат внутренние записи ФБР, а также ранее не публиковавшиеся документы Центрального разведывательного управления, связанные с поисками убийцы Мартина Лютера Кинга.

Публикация документов координировалась Федеральным бюро расследований, Министерством юстиции, Национальным архивом и Центральным разведывательным управлением.

«Американский народ заслуживает ответов спустя десятилетия после ужасного убийства одного из величайших лидеров нашей страны», — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Мартин Лютер Кинг был убит в Мемфисе 4 апреля 1968 года в возрасте 39 лет. Он был застрелен, стоя на балконе отеля. Джеймс Эрл Рэй был осужден за убийство в 1969 году. Он признал себя виновным, но позже отказался от своих показаний. Он был приговорен к 99 годам тюремного заключения. Рэй умер в 1998 году в возрасте 70 лет.


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