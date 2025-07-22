Администрация Трампа опубликовала документы, связанные с убийством Мартина Лютера Кинга

22.07.2025 16:23





Администрация Дональда Трампа опубликовала документы, связанные с убийством борца за гражданские права и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга, общим объемом около 230 000 страниц. Материалы, засекреченные с 1977 года, включают в себя документы о слежке ФБР за лидером движения за гражданские права.



Рассекреченные материалы были опубликованы на сайте Национального архива США.



Двое сыновей Мартина Лютера Кинга в своем заявлении осудили любые попытки использовать эти документы для подрыва наследия их отца.



«Мы просим всех, кто участвует в публикации этих файлов, делать это с сочувствием, сдержанностью и уважением к продолжающемуся горю нашей семьи. Публикацию этих документов следует рассматривать в полном историческом контексте. Наш отец стал объектом агрессивной, хищной и крайне тревожной кампании дезинформации и слежки, организованной Дж. Эдгаром Гувером через Федеральное бюро расследований», — заявили дети Мартина Лютера Кинга — Мартин III и Бернис Кинг.



Управление директора национальной разведки заявило, что документы содержат внутренние записи ФБР, а также ранее не публиковавшиеся документы Центрального разведывательного управления, связанные с поисками убийцы Мартина Лютера Кинга.



Публикация документов координировалась Федеральным бюро расследований, Министерством юстиции, Национальным архивом и Центральным разведывательным управлением.



«Американский народ заслуживает ответов спустя десятилетия после ужасного убийства одного из величайших лидеров нашей страны», — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.



Мартин Лютер Кинг был убит в Мемфисе 4 апреля 1968 года в возрасте 39 лет. Он был застрелен, стоя на балконе отеля. Джеймс Эрл Рэй был осужден за убийство в 1969 году. Он признал себя виновным, но позже отказался от своих показаний. Он был приговорен к 99 годам тюремного заключения. Рэй умер в 1998 году в возрасте 70 лет.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





