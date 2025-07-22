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Госминистр Великобритании призвал «Мечту» к диалогу с оппонентами
22.07.2025 16:12
Стивен Даути, госминистр по делам Европы, Северной Америки и приморских территорий Великобритании, заявил, что по-прежнему глубоко обеспокоен усиливающимися репрессиями в Грузии со стороны правительства против оппозиционных политиков, гражданского общества и независимых СМИ.
Он напомнил, что 11 июля в координации с европейскими партнерами глава МИД Великобритании «осудил политически мотивированные задержания оппозиционных политиков».
«Я неоднократно обращал внимание на репрессивное законодательство, направленное против гражданского общества и мирных демонстрантов. Мы снизили уровень нашего двустороннего сотрудничества и рассматриваем все другие доступные нам варианты. Мы призываем «Грузинскую мечту» изменить курс и начать инклюзивный национальный диалог со всеми заинтересованными сторонами в будущем Грузии», — заявил британский политик.
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