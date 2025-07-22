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Госминистр Великобритании призвал «Мечту» к диалогу с оппонентами


22.07.2025   16:12


Стивен Даути, госминистр по делам Европы, Северной Америки и приморских территорий Великобритании, заявил, что по-прежнему глубоко обеспокоен усиливающимися репрессиями в Грузии со стороны правительства против оппозиционных политиков, гражданского общества и независимых СМИ.

Он напомнил, что 11 июля в координации с европейскими партнерами глава МИД Великобритании «осудил политически мотивированные задержания оппозиционных политиков».

«Я неоднократно обращал внимание на репрессивное законодательство, направленное против гражданского общества и мирных демонстрантов. Мы снизили уровень нашего двустороннего сотрудничества и рассматриваем все другие доступные нам варианты. Мы призываем «Грузинскую мечту» изменить курс и начать инклюзивный национальный диалог со всеми заинтересованными сторонами в будущем Грузии», — заявил британский политик.


Источник: SOVA
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