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Аджария представила свой туристический потенциал на международной выставке по наблюдению за птицами


22.07.2025   18:30


На Global Birdfair 2025 регион Аджария был представлен как одно из лучших направлений для орнитологического туризма. Посетители получили подробную информацию о возможностях региона для наблюдения за птицами — особенно за хищными мигрирующими видами.

Аджария — один из крупнейших в мире миграционных коридоров для хищных птиц, что делает её уникальной локацией для поклонников экотуризма.

Аджарский департамент туризма совместно с Агентством охраняемых территорий представили регион на выставке, где собираются орнитологи и любители со всего мира, чтобы открывать новые места для путешествий, основанных на миграционных маршрутах птиц.

Global Birdfair — крупнейшее ежегодное событие в мире орнитологии, и участие Аджарии подчеркивает её растущий международный имидж как центра экологически устойчивого туризма.


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