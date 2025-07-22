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Аджария представила свой туристический потенциал на международной выставке по наблюдению за птицами
22.07.2025 18:30
На Global Birdfair 2025 регион Аджария был представлен как одно из лучших направлений для орнитологического туризма. Посетители получили подробную информацию о возможностях региона для наблюдения за птицами — особенно за хищными мигрирующими видами.
Аджария — один из крупнейших в мире миграционных коридоров для хищных птиц, что делает её уникальной локацией для поклонников экотуризма.
Аджарский департамент туризма совместно с Агентством охраняемых территорий представили регион на выставке, где собираются орнитологи и любители со всего мира, чтобы открывать новые места для путешествий, основанных на миграционных маршрутах птиц.
Global Birdfair — крупнейшее ежегодное событие в мире орнитологии, и участие Аджарии подчеркивает её растущий международный имидж как центра экологически устойчивого туризма.
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