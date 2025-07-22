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Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым
22.07.2025 18:12
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает администрация президента.
По информации администрации, на встрече обсуждались перспективы углубления и развития дружественных, партнёрских и экономических отношений между двумя странами по различным направлениям.
Президент Грузии отметил, что дружба и модель тесного сотрудничества между двумя странами являются образцовыми — они основаны на доверии, взаимном уважении, равенстве и учёте национальных интересов обеих стран. Михаил Кавелашвили ещё раз поблагодарил азербайджанскую сторону за твёрдую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
«У меня состоялась весьма плодотворная встреча с министром иностранных дел Азербайджана. Как известно, мы с Азербайджаном являемся стратегическими партнёрами. Мы участвуем в очень важных совместных проектах и по многим вопросам наши позиции совпадают. В экономической сфере планируется реализация довольно интересных проектов. Мы всегда подчёркиваем, что отношения между Грузией и Азербайджаном являются примером для подражания, и я уверен, что эти отношения будут ещё более укреплены и развиты», — заявил президент по завершении встречи.
Как отметил Михаил Кавелашвили во время встречи, Грузия последовательно поддерживает установление долгосрочного и устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе и готова, при необходимости, продолжать вносить свой вклад в этот процесс.
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