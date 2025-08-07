В Цхалтубо строят новые дома для социально уязвимых семей

В рамках государственной программы поддержки бездомных и многодетных семей в регионе Имерети продолжается строительство жилья для социально незащищённых граждан. Процесс возведения новых домов в Цхалтубо посетили государственный уполномоченный в Имерети Леван Залкалиани и мэр муниципалитета Генади Баланчивадзе.



Новые дома получат ещё 7 бездомных, социально уязвимых семей, проживающих в муниципалитете.



Из местного бюджета на программу выделено более 500 000 лари. Каждая семья получит не только жильё, но также мебель и бытовую технику.



Программа действует уже третий год в пяти муниципалитетах региона — Терджола, Цхалтубо, Самтредиа, Багдати и Зестафони. До конца 2025 года жильём обеспечат около 85 семей.





