В Цхалтубо строят новые дома для социально уязвимых семей
07.08.2025 20:54
В рамках государственной программы поддержки бездомных и многодетных семей в регионе Имерети продолжается строительство жилья для социально незащищённых граждан. Процесс возведения новых домов в Цхалтубо посетили государственный уполномоченный в Имерети Леван Залкалиани и мэр муниципалитета Генади Баланчивадзе.
Новые дома получат ещё 7 бездомных, социально уязвимых семей, проживающих в муниципалитете.
Из местного бюджета на программу выделено более 500 000 лари. Каждая семья получит не только жильё, но также мебель и бытовую технику.
Программа действует уже третий год в пяти муниципалитетах региона — Терджола, Цхалтубо, Самтредиа, Багдати и Зестафони. До конца 2025 года жильём обеспечат около 85 семей.
