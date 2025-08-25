|
Грузинские баскетболисты провели первую тренировку на арене «Спирос Киприану» в Лимассоле
25.08.2025 23:07
Сборная Грузии по баскетболу провела первую тренировку на арене «Спирос Киприану» в Лимассоле (Кипр), где будут проходить игры группы С Евробаскета.
В тренировке приняли участие 13 баскетболистов, включая капитана Торнике Шенгелия, который пропустил большую часть подготовительного этапа из-за проблем с сердцем, он проходил обследование в Испании.
Александар Джикич должен назвать окончательный состав команды из 12 человек до 27 августа, а свой первый матч на турнире команда проведет против действующего чемпиона Европы сборной Испании 28 августа в 16:00 по тбилисскому времени.
Текущий состав сборной Грузии:
Рати Андроникашвили, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе, Каха Джинчарадзе, Дуда Санадзе, Александре Певадзе, Торнике Шенгелия, Сандро Мамукелашвили, Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Гога Битадзе, Георгий Шермадини и Илья Лондаридзе.
Календарь матчей сборной Грузии на Евробаскете:
28 августа | Грузия – Испания
30 августа | Грузия – Италия
31 августа | Грузия – Греция
2 сентября | Грузия – Кипр
4 сентября | Грузия – Босния и Герцеговина
Четыре лучшие команды из группы продолжат борьбу в плей-офф. Решающий этап турнира примет столица Латвии Рига.
