Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские баскетболисты провели первую тренировку на арене «Спирос Киприану» в Лимассоле


25.08.2025   23:07


Сборная Грузии по баскетболу провела первую тренировку на арене «Спирос Киприану» в Лимассоле (Кипр), где будут проходить игры группы С Евробаскета.

В тренировке приняли участие 13 баскетболистов, включая капитана Торнике Шенгелия, который пропустил большую часть подготовительного этапа из-за проблем с сердцем, он проходил обследование в Испании.

Александар Джикич должен назвать окончательный состав команды из 12 человек до 27 августа, а свой первый матч на турнире команда проведет против действующего чемпиона Европы сборной Испании 28 августа в 16:00 по тбилисскому времени.

Текущий состав сборной Грузии:

Рати Андроникашвили, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе, Каха Джинчарадзе, Дуда Санадзе, Александре Певадзе, Торнике Шенгелия, Сандро Мамукелашвили, Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Гога Битадзе, Георгий Шермадини и Илья Лондаридзе.

Календарь матчей сборной Грузии на Евробаскете:

28 августа | Грузия – Испания

30 августа | Грузия – Италия

31 августа | Грузия – Греция

2 сентября | Грузия – Кипр

4 сентября | Грузия – Босния и Герцеговина

Четыре лучшие команды из группы продолжат борьбу в плей-офф. Решающий этап турнира примет столица Латвии Рига.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна