Грузинские баскетболисты провели первую тренировку на арене «Спирос Киприану» в Лимассоле

25.08.2025 23:07





Сборная Грузии по баскетболу провела первую тренировку на арене «Спирос Киприану» в Лимассоле (Кипр), где будут проходить игры группы С Евробаскета.



В тренировке приняли участие 13 баскетболистов, включая капитана Торнике Шенгелия, который пропустил большую часть подготовительного этапа из-за проблем с сердцем, он проходил обследование в Испании.



Александар Джикич должен назвать окончательный состав команды из 12 человек до 27 августа, а свой первый матч на турнире команда проведет против действующего чемпиона Европы сборной Испании 28 августа в 16:00 по тбилисскому времени.



Текущий состав сборной Грузии:



Рати Андроникашвили, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе, Каха Джинчарадзе, Дуда Санадзе, Александре Певадзе, Торнике Шенгелия, Сандро Мамукелашвили, Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Гога Битадзе, Георгий Шермадини и Илья Лондаридзе.



Календарь матчей сборной Грузии на Евробаскете:



28 августа | Грузия – Испания



30 августа | Грузия – Италия



31 августа | Грузия – Греция



2 сентября | Грузия – Кипр



4 сентября | Грузия – Босния и Герцеговина



Четыре лучшие команды из группы продолжат борьбу в плей-офф. Решающий этап турнира примет столица Латвии Рига.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





