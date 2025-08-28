Юрий Табатадзе продолжит карьеру в испанском клубе «Кадис»

28.08.2025





Теперь уже бывший игрок футбольного клуба «Иберия» Юрий Табатадзе продолжит карьеру в испанском клубе «Кадис». Трансфер официально подтверждён.



25-летний нападающий подписал трёхлетний контракт с «Кадисом» после прохождения медицинского обследования.



Табатадзе забил 53 гола и отдал 24 результативные передачи в 191 матче за «Иберию». С «Иберией» Юрий становился чемпионом Грузии, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок Грузии. Помимо тбилисского клуба, он также некоторое время выступал за «Злате Моравце».



«Кадис» выступает во второй Ла Лиге, где после двух туров набрал 4 очка.





