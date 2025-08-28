Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Юрий Табатадзе продолжит карьеру в испанском клубе «Кадис»


28.08.2025   11:44


Теперь уже бывший игрок футбольного клуба «Иберия» Юрий Табатадзе продолжит карьеру в испанском клубе «Кадис». Трансфер официально подтверждён.

25-летний нападающий подписал трёхлетний контракт с «Кадисом» после прохождения медицинского обследования.

Табатадзе забил 53 гола и отдал 24 результативные передачи в 191 матче за «Иберию». С «Иберией» Юрий становился чемпионом Грузии, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок Грузии. Помимо тбилисского клуба, он также некоторое время выступал за «Злате Моравце».

«Кадис» выступает во второй Ла Лиге, где после двух туров набрал 4 очка.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна