Юрий Табатадзе продолжит карьеру в испанском клубе «Кадис»
28.08.2025 11:44
Теперь уже бывший игрок футбольного клуба «Иберия» Юрий Табатадзе продолжит карьеру в испанском клубе «Кадис». Трансфер официально подтверждён.
25-летний нападающий подписал трёхлетний контракт с «Кадисом» после прохождения медицинского обследования.
Табатадзе забил 53 гола и отдал 24 результативные передачи в 191 матче за «Иберию». С «Иберией» Юрий становился чемпионом Грузии, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок Грузии. Помимо тбилисского клуба, он также некоторое время выступал за «Злате Моравце».
«Кадис» выступает во второй Ла Лиге, где после двух туров набрал 4 очка.
