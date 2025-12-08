Суд оставил экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе и двух других лиц в заключении

В Тбилисском городском суде продолжается процесс бывшего министра обороны Джунашера Бурчуладзе и задержанных вместе с ним лиц.



На судебном заседании была пересмотрена мера пресечения. Суд оставил под стражей задержанных по делу — Джунашера Бурчуладзе, его заместителя Георгия Хаиндрава и шурина Васила Мхеидзе.



«Прокуратура, я не говорю это как обвиняемый, но руководствуется шаблонными объяснениями. В сущности, что изменилось? Защита указывает на моё состояние здоровья, и это действительно так. Мне нужна ежедневная реабилитация, чего невозможно в пенитенциарном учреждении. Самая строгая мера пресечения может применяться к насильственным преступлениям, а в нашем случае применение самой строгой меры нецелесообразно. Изменилось то, что доказательства не вышли за рамки косвенных и неподтверждённых; у прокуратуры было время собрать доказательства. В сущности, изменилось то, что прокуратура не получила ни одного доказательства. С моральной точки зрения хочу сказать, что у меня есть малолетний ребёнок, у меня восемь детей, и было бы правильно это учесть», — заявил Джунашер Бурчуладзе.



Государственное обвинение предъявляет Джунашеру Бурчуладзе обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконного дохода, сопровождавшегося получением особо крупной суммы. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.



Что касается бывшего начальника департамента закупок Министерства обороны Владимира Гудушаури, ему назначен залог в размере 30 000 лари.





