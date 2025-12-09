Абитуриенты смогут выбирать различные факультеты при поступлении

09.12.2025 10:03





Минобразования Грузии заявляет, что распространенная информация о том, что с 2026 года абитуриенты не смогут выбирать более чем один факультет при регистрации на национальные экзамены, не соответствует действительности.



«Абитуриенты не будут ограничены в свободе выбора. У них будет возможность указать в списке образовательные программы, предлагаемые государственными или частными университетами», — говорится в сообщении министерства.



Напомним, 8 декабря в парламенте Грузии заместитель министра образования Звиад Габисония представил поправки к законопроекту о высшем образовании, которые будут обсуждаться парламентом в ускоренном порядке.



Отвечая на вопросы, Габисония заявил, что согласно действующей модели, когда студент обводит желаемые факультеты, у него есть выбор, то есть варианты обвести несколько вузов, и в конце концов, если он не сможет поступить в первый университет по своим баллам, или попадет во второй, третий, четвертый, что приводит к низкому качеству.



Габисония заявил, что, согласно новой модели, главной задачей будет привлечение только высококвалифицированных, набирающих высокие баллы студентов, «потому что фундаментальной задачей для нас является повышение качества в этом направлении».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





