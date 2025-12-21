Гражданин России выразил желание приобрести футбольный клуб «Динамо Батуми»

21.12.2025 11:23





Российский общественный деятель, имеющий в Грузии статус "Индивидуального предпринимателя" Иосиф Джагаев официально представил коммерческое предложение о приобретении футбольного клуба «Динамо Батуми».



Предложение адресовано руководству клуба и администрации города Батуми.



Иосиф Джагаев ранее участвовал в выборах в Государственную Думу Российской Федерации, а также в процессах выдвижения кандидатов на посты мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга. В настоящее время он реализует

международные инвестиционные проекты и ведет переговоры с потенциальными партнерами из Гонконга и Сингапура.



«Динамо Батуми — это не просто футбольный клуб, это символ города и его будущего. Моя цель — устойчивое и долгосрочное развитие», — сказал Иосиф Джагаев.



Предлагаемая структура сделки включает:

- приобретение клуба на условиях, определенных компетентными органами;

- принятие на себя инвестиционных обязательств;

- сохранение идентичности, истории и местоположения клуба в Батуми;

- привлечение международных партнеров и соинвесторов из Гонконга и Сингапура.



«Настоящий документ представляет собой официальное коммерческое намерение и может служить основой для переговоров и подготовки письма о намерениях (LOI)»,, - говорится в пресс-релизе.





