Экс-глава Союза грузин в России Михаил Хубутия получил год условно

Экс-глава «Союза грузин в России», экс-министра торговли Подмосковья и совладельца «Гостиного двора» Михаила Хубутия приговорили к одному году условно за нападение с топором на свою бывшую девушку, предпринимательницу Юлию Ван. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Одинцовский суд.



«Сегодня прошел суд! Вынесли наказание — 1 год условно. Надеюсь, человек осознал и раскаялся искренне», — прокомментировала Ван решение суда в своем Instagram.



Такой приговор был вынесен из-за заявления Ван в суде о том, что она не возражает против «мягкого» наказания, заявила ее адвокат Кристина Высоцкая РИА Новости. Высоцкая назвала это «актом милосердия» со стороны Ван.



В конце апреля 2025 года Хубутия ворвался в дом Ван и нанес ей удар обухом топора. В результате нападения у девушки диагностировали закрытый перелом кисти, а также многочисленные раны и ушибы конечностей.

В интервью Ксении Собчак Ван рассказывала, что бизнесмен пришел к ней домой и после короткого разговора начал бить ее топором по ногам с криками «Я убью тебя!». По словам Ван, Хубутия ушел лишь после того, как девушка притворилась мертвой.



Хубутия изначально называл сообщения об избиении Ван «бредом собачьим», но затем написал явку с повинной и признал свою вину в причинении Ван телесных повреждений (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК). В мае суд отправил его под домашний арест.



Против Хубутия также возбуждено дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) — по этому обвинению он вину не признавал.



Юлия Ван встречалась с Хубутия с 2018 по 2024 год. В интервью Собчак девушка рассказывала, что они расстались после того, как экс-чиновник начал регулярно ей угрожать. По словам Ван, он, в частности, обещал забрать ее ребенка, отнять имущество и сдать саму Ван «в психушку».



Михаил Хубутия занимал пост министра торговли Московской области в начале 2000-х. Чуть ранее, в 1994 году, Хубутия основал компанию «Кольчуга», через которую начал развивать оружейный бизнес. Издание The Insider писало, что компании, связанные с Хубутия, продолжают ввозить в Россию оружие из Италии в обход санкций.





