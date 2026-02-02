Меаракишвили: пустите меня в Цхинвали, сделайте суд открытым для СМИ и общественности

Тамара Меаракишвили, гражданская активистка из Ахалгори, которую в Цхинвали обвинили в «шпионаже» в пользу Тбилиси, готова участвовать в судебном разбирательстве по предъявленным ей обвинениям.



Меаракишвили уточняет, что она готова приехать в оккупированный регион, если ей будет дана возможность въехать на территорию по указанию «лидера» Цхинвали Алана Гаглоева, а также если ей предоставят адвоката.



«В суде я докажу, что я права — с одним условием: чтобы суд был открытым для всех — журналистов, общественности. И конечно, чтобы ко мне допустили адвоката, дали мне право на защиту. Если вы уверены, если вы правы, сделайте шаг навстречу», — заявила Меаракишвили.



Отметим, де-факто КГБ Цхинвальского региона грозится отдать под уголовную ответственность (статья 276 УК РФ, шпионаж — ред.) всех пособников гражданской активистки Тамары Меаракишвили — как на оккупированной территории Грузии, так и за ее пределами.



Напомним, поздно ночью цхинвальские паблики сообщили о задержании Тамар Меаракишвили — она была задержана по обвинению в шпионаже. Ее отправили на 2 месяца в СИЗО.



Де-факто прокуратура Цхинвальского региона не раскрывала в своем заявлении личности задержанной, а сообщила только, что «По версии следствия гражданка Грузии, пребывающая на территории Южной Осетии осуществляла сбор и передачу информации о стратегически важных объектах республики, тем самым подвергая угрозе безопасность страны. В настоящее время упомянутый фигурант задержан, следствие устанавливает иных лиц, причастных к совершению преступления».



Тамара Меаракишвили — жительница Ахалгорского района на оккупированной территории Грузии. В первый раз она была задержана в 2017 году. Спустя два года судов над Меаракишвили в т.н. Южной Осетии закончились победным для нее решением — с нее были сняты все обвинения (ее обвиняли в клевете в адрес т.н. правящей в то время партии «Единая Осетия» и в незаконном получении т.н. гражданства Южной Осетии — ред.).



Де-факто прокуратура Южной Осетии преследовала ее 6 лет. По словам активистки, уголовным преследованием де-факто власти ответили ей на обвинения в коррупции (в Ахалгорской больнице, например) и нарушения прав человека в оккупированном регионе.



Несмотря на то, что суды всех инстанций признали Тамару невиновной, преследование прекратилось лишь после того, как т.н. лидером оккупированного региона стал Алан Гаглоев.



16 августа 2025 года исполнилось 8 лет, как де-факто власти отняли у Меаракишвили «паспорт» и отказываются ей возвращать, несмотря на решение де-факто суда.



Не так давно Меаракишвили решила заняться бизнесом: переехала в Цхинвали и открыла магазин одежды second hand. В последний раз, как заявляла сама Тамара, ее груз «задержали» — не позволили ввезти в Цхинвали де-факто сотрудники местной «таможни».



