Тбилиси возмутился выделением Европой денег Сирии и Науру

Евросоюз выделяет миллионы евро Сирии и Науру, не требуя от них отозвать признание Абхазии и т.н. Южной Осетии (оккупированные Россией территории Грузии - ред.), заявил в пятницу председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе.



«В рамках сотрудничества ЕС с тихоокеанскими государствами миллионы евро получит Науру. Новое правительство Сирии получит более 600 миллионов евро от ЕС в качестве финансовой помощи в 2026-2027 годах. При этом ни Науру, ни Сирию не призывают прекратить нарушения международного права и отозвать признание Абхазии и Южной Осетии», – сказал он.



По его словам, было бы уместно параллельно с выделением помощи потребовать соблюдение принципов международного права.



Николоз Самхарадзе отметил при этом, что «многие европейские страны, называющие себя друзьями Грузии, воздерживаются официально использовать термин «оккупация» в отношение действий России по Абхазии и Южной Осетии».





