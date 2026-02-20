Грузия и Армения договорились ускорить торговлю, инвестиции и бизнес-контакты

Грузия и Армения готовы вывести свои экономические отношения на качественно новый уровень. Об этом было заявлено по итогам встречи главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили с ее армянским коллегой Геворгом Папояном в Ереване.



Стороны обсудили расширение торговли, активизацию инвестиций и туристических потоков, подчеркнув стратегическую важность непрерывного диалога между странами. В центре внимания были вопросы упрощения грузоперевозок, стимулирования экспорта грузинской продукции в Армению и активизации прямых контактов между бизнес-кругами, включая B2B-встречи и совместные бизнес-форумы.



«Потенциал нашего экономического сотрудничества еще не реализован полностью и сегодняшняя встреча – важная возможность объединить наши усилия на благо наших народов», – отметил Папоян.



Мариам Квривишвили подчеркнула, что соседняя Армения – один из ключевых торговых партнеров Грузии, и дальнейшая интеграция экономики обеих стран принесет ощутимую пользу как для бизнеса, так и для граждан.



В последние годы Армения стабильно входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии, а положительное торговое сальдо свидетельствует о перспективности экспорта грузинских товаров. В 2025 году основной экспорт в соседнее государство составляли легковые автомобили, этиловый спирт, нефтепродукты, бульдозеры и лимонады. Импорт из Армении включал медные руды, бутылки, сигары, драгоценные металлы и автомобили. По итогам прошлого года Армения также заняла третье место по количеству иностранных визитеров в Грузию после России и Турции.



В Ереване у Квривишвили также пройдут встречи с вице-премьером Армении Тиграном Хачатряном и министром инфраструктуры Давидом Худатяном.





