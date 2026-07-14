Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана 7-го июля

14.07.2026 14:06





Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении 7 июля военных действий против Ирана. Об этом сообщает Reuters.



«Я отдал приказ о проведении этой военной операции в рамках своих президентских полномочий, чтобы защитить граждан США, а также интересы национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», — говорится в письме Трампа.



Как отмечает агентство, в письме президент также перечисляет предпринятые им ранее шаги, «в том числе объявленное 7 апреля двухнедельное прекращение огня, а также усилия его администрации по дипломатическому урегулированию конфликта».



Трамп также упоминает меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ираном 17 июня. По его словам, Тегеран нарушил соглашение, атаковав коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив, после чего он распорядился возобновить военные удары по Ирану.



Для справки: согласно Конституции США, полномочия объявлять войну принадлежат Конгрессу, а не президенту. При этом Reuters отмечает, что на протяжении многих лет различные президенты США стремились получить возможность отдавать приказ о проведении краткосрочных военных операций в целях защиты национальной безопасности без предварительного одобрения Конгресса.





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