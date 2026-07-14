В Поти пройдут два крупных международных турнира по водным лыжам

14.07.2026 14:20





На воднолыжной базе «Золотое озеро» в районе Малтаква пройдут сразу два международных соревнования.



С 20 по 21 июля Поти примет Poti Pro-Am International Water Ski Tournament, а с 24 по 26 июля здесь состоится открытый чемпионат Европы и Африки.



Оба турнира пройдут под эгидой Международной федерации водных лыж и вейкборда — IWWF.



Соревнования состоятся в трёх основных дисциплинах:



• слалом;

• фигурное катание на водных лыжах;

• прыжки с трамплина.



В первом турнире примут участие спортсмены со всех пяти континентов, в том числе известный грузинский воднолыжник Геннадий Гуралия.



На чемпионат Европы и Африки ожидается до 120 спортсменов более чем из 20 стран.



Организаторы подчёркивают, что Поти получил право провести соревнования в борьбе с сильным конкурентом — Монако.



Для подготовки турниров будут задействованы международные судьи, технические и медицинские специалисты, а также группы безопасности. Всего в организации примут участие от 25 до 35 специалистов.



Организаторами выступают Национальная федерация воднолыжного спорта Грузии и «Клуб озера Поти» при поддержке Министерства спорта Грузии и мэрии Поти.





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