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В Поти пройдут два крупных международных турнира по водным лыжам


14.07.2026   14:20


На воднолыжной базе «Золотое озеро» в районе Малтаква пройдут сразу два международных соревнования.

С 20 по 21 июля Поти примет Poti Pro-Am International Water Ski Tournament, а с 24 по 26 июля здесь состоится открытый чемпионат Европы и Африки.

Оба турнира пройдут под эгидой Международной федерации водных лыж и вейкборда — IWWF.

Соревнования состоятся в трёх основных дисциплинах:

• слалом;
• фигурное катание на водных лыжах;
• прыжки с трамплина.

В первом турнире примут участие спортсмены со всех пяти континентов, в том числе известный грузинский воднолыжник Геннадий Гуралия.

На чемпионат Европы и Африки ожидается до 120 спортсменов более чем из 20 стран.

Организаторы подчёркивают, что Поти получил право провести соревнования в борьбе с сильным конкурентом — Монако.

Для подготовки турниров будут задействованы международные судьи, технические и медицинские специалисты, а также группы безопасности. Всего в организации примут участие от 25 до 35 специалистов.

Организаторами выступают Национальная федерация воднолыжного спорта Грузии и «Клуб озера Поти» при поддержке Министерства спорта Грузии и мэрии Поти.


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