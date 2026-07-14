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В Поти пройдут два крупных международных турнира по водным лыжам
14.07.2026 14:20
На воднолыжной базе «Золотое озеро» в районе Малтаква пройдут сразу два международных соревнования.
С 20 по 21 июля Поти примет Poti Pro-Am International Water Ski Tournament, а с 24 по 26 июля здесь состоится открытый чемпионат Европы и Африки.
Оба турнира пройдут под эгидой Международной федерации водных лыж и вейкборда — IWWF.
Соревнования состоятся в трёх основных дисциплинах:
• слалом;
• фигурное катание на водных лыжах;
• прыжки с трамплина.
В первом турнире примут участие спортсмены со всех пяти континентов, в том числе известный грузинский воднолыжник Геннадий Гуралия.
На чемпионат Европы и Африки ожидается до 120 спортсменов более чем из 20 стран.
Организаторы подчёркивают, что Поти получил право провести соревнования в борьбе с сильным конкурентом — Монако.
Для подготовки турниров будут задействованы международные судьи, технические и медицинские специалисты, а также группы безопасности. Всего в организации примут участие от 25 до 35 специалистов.
Организаторами выступают Национальная федерация воднолыжного спорта Грузии и «Клуб озера Поти» при поддержке Министерства спорта Грузии и мэрии Поти.
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