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Ираклий Кобахидзе: Европейская бюрократия установила новый стандарт лжи


14.07.2026   16:24


»Очень сложно говорить о том, что сегодня считается европейским стандартом, учитывая, что европейская бюрократия установила совершенно новый стандарт лжи, что очень печально. Последняя резолюция ОБСЕ — это еще одно выражение стандарта, установленного этой новой европейской бюрократией», — заявил журналистам в Батуми премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, этот документ никоим образом не соответствует традиционным европейским стандартам.

«Именно эти проблемы в конечном итоге создают множество осложнений в Европе, как в плане идентичности — вы знаете, какие серьезные тенденции наблюдаются в Европе в плане сохранения идентичности, так и в плане экономики. В Европе наблюдаются очень серьезные тенденции, и именно такие неверные подходы, включая несправедливость и двойные стандарты, являются результатом негативных тенденций, которые мы наблюдаем по всей Европе», — отметил премьер-министр.


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