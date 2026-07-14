Ираклий Кобахидзе: Европейская бюрократия установила новый стандарт лжи

14.07.2026 16:24





»Очень сложно говорить о том, что сегодня считается европейским стандартом, учитывая, что европейская бюрократия установила совершенно новый стандарт лжи, что очень печально. Последняя резолюция ОБСЕ — это еще одно выражение стандарта, установленного этой новой европейской бюрократией», — заявил журналистам в Батуми премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, этот документ никоим образом не соответствует традиционным европейским стандартам.



«Именно эти проблемы в конечном итоге создают множество осложнений в Европе, как в плане идентичности — вы знаете, какие серьезные тенденции наблюдаются в Европе в плане сохранения идентичности, так и в плане экономики. В Европе наблюдаются очень серьезные тенденции, и именно такие неверные подходы, включая несправедливость и двойные стандарты, являются результатом негативных тенденций, которые мы наблюдаем по всей Европе», — отметил премьер-министр.







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