Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Территорию у дезертирского рынка в Тбилиси очистили коммунальщики


14.07.2026   17:11


В заявлении мэрии Тбилиси сказано, что Муниципальная инспекция с коммунальщиками очистили тротуары и проезжую часть от самовольно установленных неэстетичных конструкций и мусора. После демонтажа незаконных конструкций и уборки территории входы в метро, улицы и тротуары были вымыты специальной пеной.

Цитата. «В последнее время незаконная уличная торговля на этой территории, ограничение тротуаров из-за использования различных видов легких конструкций и прилавков, а также препятствование передвижению граждан приняли систематический характер. Участились и случаи выхода торговцев на проезжую часть, что мешало движению транспорта. Кроме того, из-за незаконной деятельности на данной территории фиксировались факты антисанитарии и загрязнения окружающей среды отходам», — сказал глава Муниципальной инспекции Гоги Чиковани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна