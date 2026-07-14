Территорию у дезертирского рынка в Тбилиси очистили коммунальщики

14.07.2026 17:11





В заявлении мэрии Тбилиси сказано, что Муниципальная инспекция с коммунальщиками очистили тротуары и проезжую часть от самовольно установленных неэстетичных конструкций и мусора. После демонтажа незаконных конструкций и уборки территории входы в метро, улицы и тротуары были вымыты специальной пеной.



Цитата. «В последнее время незаконная уличная торговля на этой территории, ограничение тротуаров из-за использования различных видов легких конструкций и прилавков, а также препятствование передвижению граждан приняли систематический характер. Участились и случаи выхода торговцев на проезжую часть, что мешало движению транспорта. Кроме того, из-за незаконной деятельности на данной территории фиксировались факты антисанитарии и загрязнения окружающей среды отходам», — сказал глава Муниципальной инспекции Гоги Чиковани.





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