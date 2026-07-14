Кобахидзе: Европейская бюрократия впала в полный абсурд

14.07.2026 17:49





Европейская бюрократия впала в полный абсурд - в то время как Грузия обеспечивает связь с Черным морем семи стран, вопросы Черного моря обсуждают без Грузии, - такое заявление сегодня сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, европейская бюрократия говорит отдельно о грузинском народе и отдельно - о власти, «тогда как грузинский народ очень твёрдо выразил доверие власти Грузии».



«На выборах в 2024 году и 2025 году власть получила поддержку более миллиона 100 тысяч избирателей. Это означает очень сильную поддержку со стороны грузинского народа. Когда в такие моменты пытаются искусственно отделить друг от друга грузинский народ и власть, это тот подход, который мы ранее знали в отношении наших оккупированных территорий, когда Российская Федерация не признаёт суверенитет Грузии в отношении 20% её территории, теперь мы видим, что госпожа Кая Каллас не признаёт суверенитет Грузии в отношении 100% территории Грузии, что одновременно вызывает улыбку и является очень трагичным явлением для европейской бюрократии», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отвечая на вопрос «Евроскопа» в Брюсселе перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС заявила, что «у нас практически нет связи с правительством Грузии, и мы не хотим его поддерживать - мы хотим поддерживать грузинский народ».



По её словам, в Евросоюзе обсуждали, как можно действовать таким образом, чтобы грузинский народ не потерял надежду на Европу. Кроме того Каллас отметила, что на этапе реализации стратегии по Чёрному морю важную роль играют различные страны, расположенные вокруг Чёрного моря и настоящее время есть сложности в связи с Грузией.





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