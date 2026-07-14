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Кобахидзе: За последние 12 месяцев мы выдворили из страны больше нелегальных мигрантов, чем за предыдущие 10 лет


14.07.2026   17:54


»По приблизительным оценкам, по состоянию на прошлый год в Грузии находилось около 20 000 нелегальных мигрантов, и для решения этой проблемы мы начали очень активно планировать соответствующие меры», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, в министерстве внутренних дел был усилен Департамент миграции.

«За последние 12 месяцев нам удалось выдворить из Грузии больше нелегальных мигрантов, чем было выдворено за предыдущие 10 лет. План на этот год еще более амбициозный: предусмотрено выдворение как минимум 4 000 нелегальных мигрантов из нашей страны. В конечном итоге это позволит в течение нескольких лет — примерно за четыре года — полностью избавить страну от этой проблемы. Это, безусловно, является очень важной задачей для Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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