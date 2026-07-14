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В Тбилиси задержали гражданина Египта с четырьмя килограммами марихуаны
14.07.2026 18:27
Сотрудники полиции автономной республики Апхазети задержали в Тбилиси гражданина Египта по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также содействии их сбыту.
Во время личного досмотра и обыска рюкзака у задержанного изъяли 4 килограмма марихуаны.
Полиция также обнаружила материалы, предназначенные для расфасовки наркотиков.
Расследование ведётся по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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