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Болгария выходит из «коалиции желающих»


14.07.2026   16:07


Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна покидает «коалицию желающих».

По информации Guardian, об этом премьер Болгарии сообщил партнерам на состоявшейся вчера в Париже встрече.

«Мы не будем участвовать в коалиции, которая требует продолжения финансовой и военной помощи Украине», - заявил Радев.

По его словам, путь к урегулированию конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической миссии, которая в конечном итоге положит конец эскалации.

Для справки, сегодня Румен Радев в Париже принимает участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня взятия Бастилии.


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