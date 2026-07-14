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Болгария выходит из «коалиции желающих»
14.07.2026 16:07
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна покидает «коалицию желающих».
По информации Guardian, об этом премьер Болгарии сообщил партнерам на состоявшейся вчера в Париже встрече.
«Мы не будем участвовать в коалиции, которая требует продолжения финансовой и военной помощи Украине», - заявил Радев.
По его словам, путь к урегулированию конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической миссии, которая в конечном итоге положит конец эскалации.
Для справки, сегодня Румен Радев в Париже принимает участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня взятия Бастилии.
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