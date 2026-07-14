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Кобахидзе: Благодарю все ведомства, которые сделали все возможное для устранения последствий катастрофы в Телави


14.07.2026   16:37


«На протяжении всего этого времени мы были непосредственно вовлечены в координацию этих процессов, и я хотел бы поблагодарить все ведомства, которые сделали всё возможное для ликвидации последствий стихии в Телави», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, в ликвидации последствий были задействованы Министерство инфраструктуры, Министерство регионального развития, Министерство сельского хозяйства, а также Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

«Все эти ведомства, включая местные органы власти, были активно мобилизованы для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии, и общество видит результаты этой работы. Самое главное — в будущем необходимо сделать всё возможное, чтобы даже в условиях столь масштабных стихийных бедствий максимально избежать подобных осложнений. Это является одной из важнейших задач государства», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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