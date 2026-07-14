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Евросоюз открыл 6-й кластер переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС
14.07.2026 15:05
Евросоюз открыл для Украины и Молдовы 6-й кластер переговоров на пути к вступлению в ЕС — «Внешние отношения».
По словам государственного министра Ирландии по европейским делам Томаса Бирна, всего через месяц после открытия первого кластера Украина достигла ещё одного важного этапа на пути к членству в Евросоюзе.
«Открытие переговоров по кластеру »Внешние отношения» стало ещё одной важной вехой на пути Украины к вступлению в Евросоюз. Это подтверждает готовность страны как можно быстрее продолжать продвижение вперёд. В нынешней сложной ситуации расширение Европейского союза является стратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание как для ЕС, так и для Украины», — заявил Томас Бирн.
Открытие шестого кластера переговоров о вступлении в ЕС для Молдовы также прокомментировало Министерство иностранных дел страны. В ведомстве отметили, что этот кластер имеет особое значение, поскольку охватывает вопросы внешней политики, безопасности и обороны, а также сотрудничества в сфере международного развития и гуманитарной помощи.
«Каждый новый шаг на пути к вступлению в Евросоюз приближает наших граждан к созданию более безопасного, сильного и процветающего будущего», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы.
Для справки: шестой кластер под названием «Внешние отношения» включает два направления. Первое касается общей торговой политики Европейского союза, гуманитарной помощи и сотрудничества в области развития. Второе охватывает общую внешнюю политику, политику безопасности и обороны ЕС и предусматривает постепенное сближение страны-кандидата с внешней политикой Евросоюза, его санкционным режимом, политическими заявлениями и оборонной политикой.
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