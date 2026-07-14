Саакашвили: «ЕНД» было создано, среди прочего, для борьбы с незаконным строительством и нанесением ущерба окружающей среде

14.07.2026 14:27





«В своё время «Единое национальное движение» было создано в том числе для того, чтобы реагировать на незаконное строительство и ущерб экологии. Сейчас же мы пока ограничиваемся комментариями из телестудий. Мне это не нравится, и мы намерены это изменить», — написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.



По словам Саакашвили, о том, что строительство представляло угрозу безопасности населения, было известно уже давно.



«До сих пор «мечтателей» особенно задевали кадры, на которых я помогаю людям во время наводнения. Чтобы подражать мне и снять собственные сюжеты о своём участии, они сразу же бросились в Телави. Но если они действительно хотят мне подражать, то пусть начнут с главного — не воруют и не берут взятки. Хотя тогда они уже не будут »мечтателями».



А ведь здесь были похищены деньги, выделенные на очистку дамб, и брались взятки за выдачу разрешений на строительство там, где строить нельзя. Кроме того, будучи некомпетентными, они просто не смогли просчитать, что нарушение строительных норм создаёт реальную угрозу. Так коррупция, некомпетентность и, следовательно, «мечтательство» становятся опасными для вашего здоровья и жизни.



В то же время я не могу не подчеркнуть, что оппозиция также не выполнила свою роль. О том, что строительство представляет угрозу безопасности населения, было известно давно. Почему никто не поднял шум раньше? Почему дождались трагедии, а затем ограничились ролью телевизионных комментаторов?



В своё время »Единое национальное движение» было создано в том числе для реагирования на незаконное строительство и ущерб экологии, а сейчас мы пока ограничиваемся комментариями из телестудий. Мне это не нравится, и мы это меняем.



В то же время поражает наглость слуг диктатора — они совершенно спокойно заявляют, что разрешения на строительство были выданы неправильно, словно тогда эти разрешения не выдавали люди Иванишвили и словно сейчас по указанию Иванишвили не выдаются разрешения на строительство »арабских городов», которые создают катастрофическую угрозу экологии и населению», — написал Саакашвили.





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