Оппозиция: 85% топлива из Грузии идет российским оккупационным силам в Абхазии

18.08.2026 16:35





По заявлению члена партии «Единое национальное движение» Бесо Шенгелия, 85% топлива, отправленного с контролируемой грузинской стороной территории в оккупированную Абхазию, поступает оккупационным силам.



Шенгелия утверждает, что этим топливом снабжаются военно-стратегические объекты, задействованные в войне против Украины.



«Заявление Ираклия Кобахидзе о т. н. гуманитарной помощи — это пускание пыли в глаза, ложь и предательство национальных интересов. Топливо, вывезенное из Грузии, напрямую расходуется на российскую оккупационную машину и сепаратистов. Напоминаем т. н. правящему режиму, что во время военного положения прямое или косвенное снабжение агрессора горюче-смазочными материалами является поддержкой боевых действий и действием, равносильным передаче оружия врагу».



Член оппозиционной партии перечислил объекты, которые, по его утверждению, снабжаются за счет поставок топлива из Грузии:



• 7-я российская военная база в Гудауте. Воинская часть №09322, которая с первого же дня участвует в войне против Украины и направила туда несколько мотострелковых бригад.

• Пограничный дивизион и морской отряд ФСБ России, дислоцированные в Очамчире. Грузинское топливо заливают непосредственно в военные катера ФСБ, действующие в акватории Черного моря.

• Военный аэродром Бомбора в Гудауте функционирует на грузинском топливе.

• Полигоны Цебельда и Нагвалоу, где с использованием этого топлива проводятся основные боевые учения оккупантов».



По словам Шенгелия, из оставшихся 15% де-факто силовые структуры делят 10%, а за контроль над последними 5% между собой борются начальник гальской милиции и руководитель ГАИ. «Ни один литр топлива не доходит до рядовых граждан бесплатно или напрямую», — заявляют в «Нацдвижении».



Оппозиционная партия призвала прокуратуру Грузии незамедлительно начать расследование «по факту незаконного снабжения вооруженных сил враждебного иностранного государства и посягательства на национальную безопасность».



Напомним, 12 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что в оккупированную Абхазию с подконтрольной официальному Тбилиси территории было поставлено топливо. По его словам, это было сделано не правительством, а бизнесом, и в строгом соответствии с положениями закона «Об оккупированных территориях».



Тем не менее, уже тогда часть оппозиции выразила обеспокоенность, что поставленное в Абхазию топливо на самом деле могло предназначаться для России.



Позже стало известно, что поставщиком горючего выступила компания Solidus, получившая от правительства разрешение на осуществление деятельности на оккупированных территориях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





