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СГБ: Похищенный цхинвальским режимом гражданин Грузии освобожден


01.09.2026   17:10


ражданин Грузии, похищенный 18 марта 2026 года в направлении оккупированного Цхинвальского региона, свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями.

Об этом сообщает Служба государственной безопасности.

По их информации, вопрос безусловного освобождения гражданина Грузии из незаконного заключения центральные власти Грузии регулярно поднимали в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM) и в формате Женевских международных дискуссий.

Как пояснили в СГБ, интенсивно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей.

«В переговоры активно были включены международные партнёры. Центральные власти совместно с международными партнёрами продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - говорится в информации.


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