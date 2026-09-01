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Десятки абитуриентов по ошибке были зачислены в Университет Патриархии ГПЦ
01.09.2026 18:21
В 2026 году десятки абитуриентов по ошибке были зачислены в Университет имени святого Тбела Абусеридзе Патриархии Грузинской православной церкви во время вступительных экзаменов.
По словам одного из лидеров партии «Свободная площадь», эксперта в сфере образования и бывшего директора Национального центра учебных программ, Симона Джанашиа, они не знали, что он находится в Горной Аджарии:
«Это связано с тем, что в названии университета, в отличие от других университетов, не указано место его расположения. При регистрации эта информация также не была предоставлена достаточно ясно. У них нет возможности учиться там», — пишет Симон Джанашиа.
По словам Джанашиа, часть абитуриентов, зачисленных по ошибке, во время дополнительного этапа зачисления требует предоставить им возможность повторно выбрать университет.
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