По делу о гибели блогера Даура Буава арестованы еще два фигуранта

01.09.2026 18:18





Еще двум лицам, задержанным по делу о гибели абхазского блогера Даура Буава, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. На сегодняшнем заседании судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, требовавшей ареста Сабы Бочоришвили и Гиви Гудадзе.



Адвокаты просили суд применить более мягкую меру пресечения, в частности, ходатайствовала об освобождении под залог в размере 20 000 лари (около 7,5 тысяч долларов). Но суд отклонил просьбу.



Оба обвиняемых имеют условный срок. По заявлению прокурора, существуют риски продолжения ими преступной деятельности, побега и уничтожения доказательств. По словам прокурора Мариам Коридзе, речь идет о наркопреступлении и о том, что обвиняемые сами употребляют запрещенные вещества. Кроме того, гособвинитель указала на скрытую видеозапись, где, по ее словам, фигуранты подробно описывают совершенные ими действия.



Прокурор Давид Казарашвили отметил, что обвиняемые сами признают: часть наркотиков они оставили себе, а часть передали людям, которым впоследствии стало плохо, причем один человек скончался. По его данным, Бочоришвили после приема препарата попал в больницу, а у Гудадзе начались судороги.



«Ни один из них не сделал того, что должен был сделать, тем более что они называли погибшего другом. Особенно на фоне того, когда они сами употребили наркотическое вещество и почувствовали себя плохо. Они могли позвонить тем, кому передали наркотики, и предупредить их.



Все это красноречиво говорит об их отношении к содеянному. Они и сами употребляли, и распространяли наркотики среди других. Находясь на свободе, они могут представлять угрозу для жизни других людей», — заявил адвокат.



Ранее по обвинению в оставлении Даура Буава в опасности была задержана еще одна фигурантка дела — гражданка Украины Валерия Кирлюк. В качестве меры пресечения ей также было избрано заключение под стражу.



По данным следствия, Буава и обвиняемая Кирилюк употребили метадон, переданный им Гиви Гудадзе. В ходе обыска в доме Гудадзе правоохранители изъяли вещество в особо крупном размере — 6,27 грамма метадона, расфасованного в 9 пакетов с целью содействия сбыту.



Что касается Сабы Бочоришвили, он незаконно приобрел и хранил по месту жительства 0,24 грамма высушенной марихуаны.



Гиви Гудадзе предъявлено обвинение по подпункту «а» части 3 статьи 260, подпункту «а» части 6 статьи 260-4 и части 7 статьи 260-2 Уголовного кодекса Грузии (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере, содействие сбыту и незаконная передача наркотических средств). Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.



Сабе Бочоришвили предъявлено обвинение по статье 273 УК Грузии (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в небольшом размере лицом, ранее судимым за наркопреступление), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.





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