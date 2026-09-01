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Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили провёл встречу с министром внутренних дел Турции
01.09.2026 18:15
Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили принял в МВД министра внутренних дел Турецкой Республики Мустафу Чифтчи, который находится в Тбилиси с официальным визитом вместе с делегацией.
Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили провёл с турецким коллегой и членами делегации встречу в расширенном формате. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Грузии Рони Месхи, заместитель министра Александр Дарахвелидзе и руководители различных подразделений министерства.
«На встрече стороны обсудили вопросы тесного и плодотворного сотрудничества между министерствами внутренних дел Грузии и Турецкой Республики и определили будущие приоритеты дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено сотрудничеству в направлении борьбы с организованной преступностью.
Министры внутренних дел Грузии и Турецкой Республики подчеркнули важность дальнейшего укрепления существующего сотрудничества и выразили готовность к его дальнейшему развитию.
В завершение встречи министр внутренних дел Турецкой Республики поблагодарил грузинского коллегу за приглашение в Грузию и плодотворную встречу, а также пригласил его с ответным визитом в Турецкую Республику.
В рамках визита министры двух стран возложили венки к мемориалу полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей, расположенному на территории Министерства внутренних дел», — говорится в распространённой министерством внутренних дел информации.
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