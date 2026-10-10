|
|
|
СГБ: Двое граждан Грузии, незаконно задержанных цхинвальским режимом, освобождены
10.10.2026 10:57
Двое граждан Грузии, незаконно задержанных 3 сентября 2026 года в направлении оккупированного Цхинвальского региона, освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).
По информации ведомства, центральные власти Грузии регулярно поднимали вопрос о безусловном освобождении граждан страны из незаконного заключения в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM).
«Активно использовались как механизм «горячей линии», так и все соответствующие средства, находящиеся в распоряжении центральных властей. Международные партнёры принимали активное участие в переговорах.
Центральные власти совместно с международными партнёрами продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых в заключении на оккупированных территориях», — говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна