СГБ: Двое граждан Грузии, незаконно задержанных цхинвальским режимом, освобождены

10.10.2026 10:57





Двое граждан Грузии, незаконно задержанных 3 сентября 2026 года в направлении оккупированного Цхинвальского региона, освобождены и находятся на территории, контролируемой центральными властями. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).



По информации ведомства, центральные власти Грузии регулярно поднимали вопрос о безусловном освобождении граждан страны из незаконного заключения в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM).



«Активно использовались как механизм «горячей линии», так и все соответствующие средства, находящиеся в распоряжении центральных властей. Международные партнёры принимали активное участие в переговорах.



Центральные власти совместно с международными партнёрами продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых в заключении на оккупированных территориях», — говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.





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