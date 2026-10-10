|
|
|
Саакашвили: Правда, которую от вас скрывали столько лет...
10.10.2026 10:42
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальных сетях:
«Правда, которую от вас скрывали столько лет
Правда в том, что Россия потерпела катастрофическое поражение в 2008 году. Как еще это назвать, когда страна, в триллион раз превосходящая нас по численности, нападает на маленького соседа, не может подорвать его государственность, независимость, свободу, политический курс и не достигает ни одной из своих целей?
2008 год – это как раз прекрасный пример неспособности нас зачморить. Мы по своей природе – нация, хотя и маленькая, но рожденная для победы».
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна