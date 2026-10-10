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Саакашвили: Правда, которую от вас скрывали столько лет...


10.10.2026   10:42


Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальных сетях:

«Правда, которую от вас скрывали столько лет

Правда в том, что Россия потерпела катастрофическое поражение в 2008 году. Как еще это назвать, когда страна, в триллион раз превосходящая нас по численности, нападает на маленького соседа, не может подорвать его государственность, независимость, свободу, политический курс и не достигает ни одной из своих целей?

2008 год – это как раз прекрасный пример неспособности нас зачморить. Мы по своей природе – нация, хотя и маленькая, но рожденная для победы».


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