Саакашвили: Правда, которую от вас скрывали столько лет...

10.10.2026 10:42





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальных сетях:



«Правда, которую от вас скрывали столько лет



Правда в том, что Россия потерпела катастрофическое поражение в 2008 году. Как еще это назвать, когда страна, в триллион раз превосходящая нас по численности, нападает на маленького соседа, не может подорвать его государственность, независимость, свободу, политический курс и не достигает ни одной из своих целей?



2008 год – это как раз прекрасный пример неспособности нас зачморить. Мы по своей природе – нация, хотя и маленькая, но рожденная для победы».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





