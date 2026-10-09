Зурабишвили: Попытка возложить на меня ответственность за избрание Наны Кеинишвили это очередной фарс

09.10.2026 23:53





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили называет попытку возложить на нее ответственность за избрание Наны Кеинишвили членом Совета Национального банка «очередной атакой» со стороны «Грузинской мечты» и расценивает как «очередной фарс политической амнезии, беспринципности и сокрытия собственной беспомощности».



«Очередная атака «Грузинской мечты» против меня и попытка возложить на меня ответственность за избрание Наны Кеинишвили членом Совета Национального банка - это очередной фарс политической амнезии, беспринципности и сокрытия собственной беспомощности.



Когда у правящей команды рушатся собственные политические расчёты, она в привычном стиле пытается переписать историю и переложить вину за свои ошибки на других. Напомню общественности неоспоримые факты.



В 2019–2023 годах я представила парламенту четырёх независимых, признанных на международном уровне и высококвалифицированных кандидатов на должности членов Совета Национального банка: Георгия Хиштовани, Георгия Миротадзе, Георгия Бакрадзе и Дмитрия Джапаридзе. «Грузинская мечта» отклонила все четыре кандидатуры по абсурдным причинам, поставив под сомнение их компетентность.



Причина этого была только одна: правящая команда хотела, чтобы я заранее согласовывал с ней кандидатуры. Позже они захотели выдвинуть кандидатом на должность члена Совета Национального банка действующего министра финансов Лашу Хуцишвили, чтобы установить полный партийный контроль над Национальным банком. Ради защиты независимости Национального банка я принципиально отказала в этом требовании.



В сентябре 2023 года, после введения США санкций против Отара Парцхаладзе, исполняющая обязанности президента Национального банка Натия Турнава изменила правило исполнения санкций. Это решение вызвало тяжелейший институциональный кризис. В знак протеста подали в отставку три вице-президента Национального банка, а главный финансовый институт страны оказался под угрозой функционального паралича. С одной стороны, из-за политических преследований и репутационных атак «Мечты» высококвалифицированные независимые профессионалы больше не хотели выдвигать свои кандидатуры. С другой стороны, если бы места в Совете остались вакантными, правящая команда обвинила бы президента в парализации института.



Именно поэтому выдвинутые ранее кандидатуры Наны Кеинишвили и Теймураза Хомерики, которые были представлены с целью полной люстрации их команды, были использованы во время кризиса и заполнили Совет.



Та «Мечта», которая годами отказывалась от ведущих финансистов и экономистов под предлогом «некомпетентности», утвердила этих двух кандидатов 84 голосами немедленно, без каких-либо вопросов, дебатов, проверки компетентности или изучения их прошлого.



Здесь возникает простой вопрос: почему у «Грузинской мечты» не возникло ни одного вопроса тогда, когда она годами отвергала ведущих финансистов и экономистов и отклоняла их кандидатуры?



Ответ очевиден: у правящей команды была политическая иллюзия и расчет на то, что она назначает в Совет Национального банка своего послушного «игрока».



Сегодня, когда этот расчет обернулся против них самих, парламентское большинство пытается переложить ответственность на меня.



Со всей ответственностью заявляю: утверждение Наны Кеинишвили 84 голосами было осознанным политическим выбором непосредственно "Грузинской мечты". Ответственность за собственные политические решения полностью лежит на парламентском большинстве, и никакими дешевыми пропагандистскими приемами им от этой ответственности не уйти», - пишет Саломе Зурабишвили в своём заявлении.





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