В Грузии дальнобойщика из Казахстана приговорили к 16 годам за немецкое обезболивающее

09.10.2026 21:44





Суд в Грузии вынес суровый приговор гражданину Казахстана, 33-летнему дальнобойщику Ивану Чекулаеву. За перевозку обезболивающего препарата в автомобильной аптечке мужчина получил 16 лет тюрьмы, передает издание Qumash.kz.



Иван Чекулаев живет в городе Щучинск с женой и двумя несовершеннолетними дочерьми. Его задержали в апреле 2026 года в порту Поти после досмотра грузовика. Водитель возвращался после рейса из Германии, где, по словам его супруги Юлии, проходил медицинское обследование из-за четырех межпозвоночных грыж.



При осмотре таможенники нашли в его аптечке препарат Tilidin (Тилидин) — сильнодействующий опиоидный анальгетик, который в Грузии запрещен к свободной продаже. Врач в Германии назначил дальнобойщику это лекарство для купирования сильных болей в спине, однако бумажного рецепта и сопровождающих документов у водителя при себе не оказалось.



Грузинские правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 262 УК Грузии («незаконный ввоз, вывоз или транзит через территорию Грузии наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ»). Несмотря на то, что защита и МИД Казахстана указывали на отсутствие у водителя цели сбыта, суд признал его виновным по всем пунктам и назначил максимальный срок.



Супруга Чекулаева говорит, что они готовят апелляцию. Прокуратура Грузии не комментировала дело.



Случаи задержания иностранцев из-за медикаментов, официально продающихся в Европе или США, происходят на грузинской таможне регулярно.

Так, летом 2026 года в аналогичную коллизию попали 22-летний гражданин Канады Саймон Ровенский и ветеран британской армии Мэттью Рой Десмонд. Иностранцев задержали за ввоз препаратов для лечения СДВГ и сильных обезболивающих. В их случаях дела удалось закрыть: иностранцы признали вину, выплатили крупные процессуальные штрафы в рамках соглашения с прокуратурой и были депортированы.



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Из-за сурового национального законодательства посольства ряда государств регулярно обновляют рекомендации, призывая туристов сверять состав аптечек с реестром Минздрава Грузии до въезда в страну.



Согласно действующим правилам, иностранные граждане имеют право ввозить для личного пользования запас психотропных средств сроком не более чем на 31 день (за исключением препаратов, полный оборот которых запрещен).



При пересечении границы нужен пакет документов:



Нотариально заверенная копия рецепта, переведенная на английский язык (с указанием полных данных пациента, диагноза, наименования препарата, дозировки и курса лечения);

Сертификат/лицензия врача, выписавшего рецепт, заверенная уполномоченным органом страны выдачи и переведенная на английский язык;

Официальная справка (выписка) от медучреждения с подписью, печатью и международным апостилем, подтверждающая легальность назначения.

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов ввоз любых содержащих контролируемые компоненты лекарств трактуется грузинским законодательством как тяжелое уголовное преступление.





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