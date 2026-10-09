Зимний сезон 2026-2027 на горнолыжных курортах Грузии официально стартует 20 декабря

09.10.2026 21:47





Принимать любителей зимнего спорта одновременно начнут трассы Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местия (Хацвали и Тетнульди), сообщили в «Агентстве горных трасс» (MTA) министерства экономики и устойчивого развития.



Флагманский курорт Гудаури встретит новый сезон с существенно обновленной технической базой и расширенной зоной катания. Строительные работы там уже вышли на финишную прямую.



Старые демонтированные канатки «Хада» и «Сноупарк» заменили двумя новыми подъемниками бугельного типа общей протяженностью 1400 метров. Для начинающих также монтируют 200-метровый ленточный подъемник (ковер-самолет). Работы ведет мировой лидер отрасли — австрийско-швейцарская компания «Доппельмайр-Гаравента».



Завершается обустройство двух новых спусков — «Коби 3» и «Татра 3» суммарной протяженностью 6 километров. С их вводом общая длина маркированных трасс в Гудаури достигнет 86 километров.



Системы искусственного оснежения устанавливают на трассах «Солико» и «Кикило». Они охватят участок протяженностью 7,5 километра.



На трассе «Ахали Гудаура» монтируют современную систему освещения, что позволит полноценно запустить ночное катание.



Все работы на объектах планируют завершить до официального открытия 20 декабря.





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