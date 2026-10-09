Делегация Минской области посетила Кахети и подписала дорожную карту

09.10.2026 21:47





Беларусь и Грузия расширяют сотрудничество — делегация Минской области посетила Кахети и подписала дорожную карту



7–8 октября делегация Минской области Беларуси во главе с председателем Минского областного исполнительного комитета Алексеем Кушнаренко посетила грузинский регион Кахети.



В первый день визита представители Беларуси провели переговоры с грузинскими предпринимателями. Во встрече также участвовал посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.



Главными темами стали развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, увеличение экспорта белорусских товаров на грузинский рынок, установление новых деловых контактов и реализация совместных экономических проектов.



8 октября беларуская делегация вместе с послом встретилась с государственным уполномоченным в Кахети Платоном Калмахелидзе.



Стороны обсудили возможности дальнейшего развития отношений между Минской областью и Кахети, укрепление прямых связей между регионами и расширение сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.



По итогам встречи была подписана дорожная карта к соглашению о сотрудничестве между Минской областью Беларуси и регионом Кахети Грузии.



Документ предусматривает дальнейшее развитие межрегионального партнёрства и переход к реализации конкретных совместных проектов.



Представители обеих сторон выразили готовность продолжать сотрудничество и развивать торгово-экономические связи между Беларусью и Грузией.





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