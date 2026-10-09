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Делегация Минской области посетила Кахети и подписала дорожную карту


09.10.2026   21:47


Беларусь и Грузия расширяют сотрудничество — делегация Минской области посетила Кахети и подписала дорожную карту

7–8 октября делегация Минской области Беларуси во главе с председателем Минского областного исполнительного комитета Алексеем Кушнаренко посетила грузинский регион Кахети.

В первый день визита представители Беларуси провели переговоры с грузинскими предпринимателями. Во встрече также участвовал посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук.

Главными темами стали развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, увеличение экспорта белорусских товаров на грузинский рынок, установление новых деловых контактов и реализация совместных экономических проектов.

8 октября беларуская делегация вместе с послом встретилась с государственным уполномоченным в Кахети Платоном Калмахелидзе.

Стороны обсудили возможности дальнейшего развития отношений между Минской областью и Кахети, укрепление прямых связей между регионами и расширение сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи была подписана дорожная карта к соглашению о сотрудничестве между Минской областью Беларуси и регионом Кахети Грузии.

Документ предусматривает дальнейшее развитие межрегионального партнёрства и переход к реализации конкретных совместных проектов.

Представители обеих сторон выразили готовность продолжать сотрудничество и развивать торгово-экономические связи между Беларусью и Грузией.


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