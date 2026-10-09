Трамп объявил о договоренности с Путиным о поставках миллионов тонн дизельного топлива

09.10.2026 23:38





Президент США Дональд Трамп заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".



Трамп написал, что только что завершил "чрезвычайно успешную беседу" с Путиным, в ходе которой было решено, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн – в течение ноября, а 1 млн тонн – сразу после этого.



"Кроме того, с учетом состояния своих дизельных нефтеперерабатывающих заводов, Россия затем, в кратчайшие сроки, поставит 3 млн тонн дизельного топлива. Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этой замечательной новости о российских энергоресурсах цены на дизельное топливо для американцев и, собственно, во всем мире снизятся до рекордно низких уровней, и это произойдет быстро", – написал Трамп.



Он подчеркнул, что снижение цен для американцев является его главным приоритетом.



Дополнено: Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральную лицензию №135, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения.



Стоит отметить, что вопрос цен на топливо является важным в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября.



Напомним, Трамп во вторник заявлял, что у него запланирован телефонный разговор с Путиным для обсуждения возможного случая чумы в сибирском научно-исследовательском институте. В своем сообщении о разговоре с Путиным в Truth Social Трамп не упомянул о чуме.



В прошлом Трамп неоднократно обвинял украинские удары по российским НПЗ в росте цен на топливо.



В конце сентября Трамп заявил, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.





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