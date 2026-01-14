Лоукостер Wizz Air начал выполнять прямой регулярный рейс из столицы Словакии

Лоукостер Wizz Air начал выполнять прямой регулярный рейс из столицы Словакии Братиславы в Кутаиси с 12 января, сообщило Объединение аэропортов Грузии.



До этого прямого авиасообщения между Грузией и Словакией не существовало



Wizz Air будет выполнять рейсы по маршруту Братислава-Кутаиси-Братислава с частотой три раза в неделю, а с марта – четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A321neo.



* На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 24 направлениям в 12 странах. С 2022 года авиакомпания стабильно является лидером на грузинском авиационном рынке.





