В 2025 году более полутора миллионов туристов из России посетили Грузию

16.01.2026 22:25





В 2025 году в Грузию в туристических целях прибыли 1 579 764 россиян, что на 11% больше по сравнению с 2024 годом. Эти данные предоставил грузинский информационный ресурс Business Media, сославшись на Национальную администрацию туризма (НАТ) Грузии.



Следующим по количеству туристов стала Турция, принявшая 1 248 881 визит, однако это на 6,6% меньше, чем в 2024 году. Третье место занимает Армения с 948 242 туристами, что примерно соответствует уровню предыдущего года. Израиль 382426 туристов, здесь наблюдается почти 30% рост по сравнению с предыдущим годом.



Россияне остаются одной из немногих групп туристов, число которых в Грузии стабильно возрастает на протяжении последних пяти лет, начиная с окончания пандемии COVID-19, не только в процентном выражении, но и в абсолютных показателях, продолжая занимать лидирующие позиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





