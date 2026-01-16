Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экономика Грузии вырастет на 5,5% в 2026 году – Всемирный банк


16.01.2026   22:46


Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2026 году на уровне 5,5%, говорится в докладе международного института.

По прогнозу Всемирного банка, Грузия останется лидером на Южном Кавказе по уровню роста ВВП.

При этом, по данным международного финансового института, экономика Армении вырастет в 2026 году на 4,9%, а Азербайджана – на 1,8%.

"На Южном Кавказе ожидается замедление роста до 3,3 процента в 2026 году и 3,1 процента в 2027 году", – говорится в докладе.

По данным Всемирного банка, в Азербайджане ожидается, что в 2026 году активность будет ограничена более слабым производством углеводородов, снижением мировых цен на нефть и более жесткой фискальной политикой.

В Армении и Грузии ожидается умеренное снижение частного потребления по мере нормализации активности с высокой базы, в то время как ослабление денежных переводов и снижение экспортных поступлений, по прогнозам, окажут давление на текущие счета.


