В Кобулети вводят компенсационный сбор за превышение параметров застройки

03.02.2026 22:47





Сакребуло муниципалитета Кобулети утвердило компенсационные меры за превышение коэффициента интенсивности застройки (К2).



Это означает, что если строительная компания запрашивает изменение установленных зонированием параметров — например, увеличение высоты здания или смену функционального назначения зоны, — ей придётся внести компенсационный платёж в бюджет муниципалитета. Сумма будет рассчитываться исходя из стоимости дополнительной площади, полученной за счёт увеличения коэффициента.



Инициатива о введении компенсационного сбора была внесена мэрией Кобулети, а сакребуло поддержало данное предложение.



Согласно утверждённому положению, при превышении коэффициента К2 компенсацией считается оплата себестоимости жилых площадей в состоянии так называемого «белого каркаса», которые передаются муниципалитету.

При этом площадь таких квартир определяется в размере 2% от расчётной дополнительной площади, полученной в результате увеличения коэффициента застройки.



Компенсационная сумма должна быть уплачена в бюджет до получения разрешения на строительство.



Себестоимость передаваемой площади определяется: — на основании заключения аудиторской компании, имеющей соответствующую лицензию,

— либо по экспертному заключению Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.



Компенсационные меры также будут применяться в случаях, когда многоквартирный жилой дом используется в исключительном порядке с расширением жилой функции, с учётом дополнительной жилой площади.



В случае превышения коэффициента застройки соответствующая служба мэрии будет определять объём и форму компенсационных мер для строительной компании или физического лица.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





