|
|
|
В Кобулети вводят компенсационный сбор за превышение параметров застройки
03.02.2026 22:47
Сакребуло муниципалитета Кобулети утвердило компенсационные меры за превышение коэффициента интенсивности застройки (К2).
Это означает, что если строительная компания запрашивает изменение установленных зонированием параметров — например, увеличение высоты здания или смену функционального назначения зоны, — ей придётся внести компенсационный платёж в бюджет муниципалитета. Сумма будет рассчитываться исходя из стоимости дополнительной площади, полученной за счёт увеличения коэффициента.
Инициатива о введении компенсационного сбора была внесена мэрией Кобулети, а сакребуло поддержало данное предложение.
Согласно утверждённому положению, при превышении коэффициента К2 компенсацией считается оплата себестоимости жилых площадей в состоянии так называемого «белого каркаса», которые передаются муниципалитету.
При этом площадь таких квартир определяется в размере 2% от расчётной дополнительной площади, полученной в результате увеличения коэффициента застройки.
Компенсационная сумма должна быть уплачена в бюджет до получения разрешения на строительство.
Себестоимость передаваемой площади определяется: — на основании заключения аудиторской компании, имеющей соответствующую лицензию,
— либо по экспертному заключению Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.
Компенсационные меры также будут применяться в случаях, когда многоквартирный жилой дом используется в исключительном порядке с расширением жилой функции, с учётом дополнительной жилой площади.
В случае превышения коэффициента застройки соответствующая служба мэрии будет определять объём и форму компенсационных мер для строительной компании или физического лица.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна