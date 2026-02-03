Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кобулети вводят компенсационный сбор за превышение параметров застройки


03.02.2026   22:47


Сакребуло муниципалитета Кобулети утвердило компенсационные меры за превышение коэффициента интенсивности застройки (К2).

Это означает, что если строительная компания запрашивает изменение установленных зонированием параметров — например, увеличение высоты здания или смену функционального назначения зоны, — ей придётся внести компенсационный платёж в бюджет муниципалитета. Сумма будет рассчитываться исходя из стоимости дополнительной площади, полученной за счёт увеличения коэффициента.

Инициатива о введении компенсационного сбора была внесена мэрией Кобулети, а сакребуло поддержало данное предложение.

Согласно утверждённому положению, при превышении коэффициента К2 компенсацией считается оплата себестоимости жилых площадей в состоянии так называемого «белого каркаса», которые передаются муниципалитету.
При этом площадь таких квартир определяется в размере 2% от расчётной дополнительной площади, полученной в результате увеличения коэффициента застройки.

Компенсационная сумма должна быть уплачена в бюджет до получения разрешения на строительство.

Себестоимость передаваемой площади определяется: — на основании заключения аудиторской компании, имеющей соответствующую лицензию,
— либо по экспертному заключению Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.

Компенсационные меры также будут применяться в случаях, когда многоквартирный жилой дом используется в исключительном порядке с расширением жилой функции, с учётом дополнительной жилой площади.

В случае превышения коэффициента застройки соответствующая служба мэрии будет определять объём и форму компенсационных мер для строительной компании или физического лица.


